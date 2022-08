Sharon Stone: "Un uomo più giovane mi ha scaricata perché ho rifiutato di fare il Botox"

Ascolta questo articolo

Sharon Stone ha rivelato di essere stata scaricata da un’ex fiamma dopo essersi rifiutata di fare il Botox. In una intervista con Vogue Arabia, l’attrice 64enne ha confessato che, nonostante abbia in passato fatto il trattamento, non ha più alcuna intenzione a sottoporsi a miglioramenti estetici dopo l’ictus quasi fatale che l’ha colpita nel 2001.

La star, madre di tre figli, ha spiegato che la sua ferma posizione contraria alle procedure di bellezza è emersa quando un uomo più giovane, col quale aveva una relazione, le aveva chiesto se si sarebbe mai fatta il Botox. Sharon ha risposto, scherzando: “Probabilmente se lo facessi sarebbe molto positivo per il tuo ego ed il mio“.

La loro relazione è finita poco dopo la conversazione. “L’ho visto un’altra volta in seguito, e poi non era più interessato ad uscire con me. Se non mi vedi per niente di più che il mio aspetto, prego, l’uscita è da quella parte“, ha commentato, spiegando di avere assunto questa posizione dopo l’aneurisma che l’ha quasi uccisa nel 2001, per il quale dovette sottoporsi ad un intervento di sette ore ed un lungo periodo di recupero.

“Ci sono stati periodi, nella super fama, in cui ho fatto Botox, filler e cose del genere, e poi ho avuto questo enorme ictus e un’emorragia cerebrale di nove giorni e ho dovuto fare più di 300 dosi di Botox e filler al fine di rimettere in sesto un lato della mia faccia“. L’esperienza ha cambiato per sempre il modo in cui la star vede la chirurgia estetica, che nei suoi occhi si è trasformata da “lusso carino a una sorta di bisogno neurologico enorme e doloroso“.

L’attrice non ha svelato il nome dell’ex amante che l’ha lasciata. La sua ultima relazione pubblica è stata con il rapper 26enne RMR, con il quale, secondo le notizie emerse a giugno dello scorso anno, si frequentava da diversi mesi. La coppia non ha mai pubblicamente parlato della loro relazione, e non si sa se stiano ancora insieme o meno.