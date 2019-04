Sharon Stone svela il segreto della sua intramontabile bellezza

Non c’è alcun dubbio: pur avendo superato i 60 anni, Sharon Stone continua ad essere una donna piacevole ed affascinante. Diventata un’icona del cinema internazionale grazie all’interpretazione di Catherine Tramell nel film cult “Basic Instinct”, è innegabile che ancora oggi sia capace di lasciare gli uomini a bocca aperta.

Da quel 1992, anno in cui la pellicola diretta da Paul Verhoeven l’ha resa una star grazie a quel ruolo da femme fatale, di anni ne sono passati 27, ma per Sharon Stone è come se il tempo avesse smesso di correre. Di conseguenza sono in tanti a voler scoprire quale sia il segreto della sua eterna giovinezza.

Tra i tanti curiosi troviamo anche il New York Times, che per pubblicizzare l’ultima intervista ha anche immortalato l’attrice in uno scatto che su Instagram ha già raccolto 80mila “mi piace“. Sdraiata sul divano della sua villa di Beverly Hills in compagnia del suo cane Bandit, la diva ha anche trovato modo di raccontare cosa faccia per mantenersi in forma.

Pur non negando di aver dovuto ricorrere a dei ritocchini, Sharon Stone ha voluto ribadire che per rimanere così giovane e bella è innanzitutto necessario avere alle spalle un ottimo corredo genetico. Ma anche chi non è entrato nelle grazie di madre natura, può sempre cercare di sopperire all’inesorabile trascorrere del tempo praticando molto sport, curando allo stesso tempo la pelle con alcuni prodotti di bellezza.

“Io la idrato più volte al giorno, come ha sempre fatto mia madre. Per non seccare il viso riduco al minimo detergenti che possano ingrassare la pelle, preferendo creme naturali”. In secondo luogo oltre ad usare sempre un filtro solare, ci tiene a far presente che le creme vanno modificate in ragione delle stagioni in quanto, a seconda del periodo dell’anno in cui ci si trova, cambiano anche le esigenze e i tipi di stress che la pelle si trova a dover affrontare. Grazie a questi accorgimenti può quindi sfoggiare una pelle luminosa, su cui non sente mai la necessità di calcare con il make-up. L’unico vezzo al quale difficilmente riesce a rinunciare rimane però quello del rossetto rosso.