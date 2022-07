Sharon Stone in topless su Instagram: "Grata di essere imperfetta"

Ascolta questo articolo

Sharon Stone, iconica star del cinema americana che a 64 anni non ha perso niente del suo incredibile fascino che l’ha resa nota in tutto il mondo, continua a stupire. L’attrice ha infatti condiviso su Instagram uno scatto in topless, dimostrando di non avere niente da invidiare dalle colleghe 40 anni più giovani di lei.

La protagonista di “Basic Instinct” ha postato lunedì su Instagram uno scatto che la ritrae in topless, con una didascalia dedicata ad un potente messaggio di amore verso sé stessa. Nell’immagine la Stone ha posato vicino al bordo di una piscina, indossando solo un paio di mutande del bikini verdi a stampa leopardata ed un asciugamano a righe bianche, verdi e blu.

La star, che ha accessoriato il look con alcune collane lunghe ed occhiali neri da vista, non indossa alcun top, lasciando che l’asciugamano copra parte del seno, e sorride felice con la testa rivolta indietro e baciata dal sole. “Grata di essere imperfetta in una giornata perfetta“, ha scritto Sharon nella didascalia del post.

Scatenati i commenti delle star, con la modella Paulina Porizkova che ha commentato: “E, come una dea, ride dei mortali”, mentre l’attrice e star dei reality Lisa Rinna ha definito la Stone una “Leggenda”, la comica Whitney Cummings l’ha descritta “ICONA” ed Eva Cavalli, moglie di Roberto Cavalli, ha commentato “amooooore”.

Sharon è da decenni una grande icona di stile, come dimostrato anche nel corso degli ultimi mesi. Lo scorso maggio, durante il Festival del Cinema di Cannes, la Stone ha attirato a sé tutti i riflettori, presentandosi ad una proiezione di “Forever Young” indossando un meraviglioso abito blu e bianco firmato Dolce & Gabbana. Ad inizio luglio, la Stone ha trascorso diversi giorni in Sicilia per lo show di Alta Moda degli stilisti italiani, svoltosi il 10 luglio davanti a star come Mariah Carey, Monica Bellucci, Helen Mirren e molte altre ancora.