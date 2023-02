Sharon Stone annuncia in lacrime la scomparsa del fratello Patrick, morto 17 mesi dopo il figlio

Ascolta questo articolo

A meno di due anni dalla tragica scomparsa del nipotino River, un altro terribile lutto colpisce la famiglia di Sharon Stone. L’attrice americana ha infatti annunciato lunedì, pubblicando su Instagram un video nel quale non riesce a trattenere le lacrime, che suo fratello minore, Patrick Stone, è morto a soli 57 anni.

La star ha pubblicato la notizia, condividendo una foto di loro due insieme, su Instagram. “RIP mio fratello Patrick Joseph Stone“, ha scritto nella didascalia dell’immagine, che la ritrae con il braccio intorno a Patrick, postata in un carosello insieme ad un’altra immagine di suo fratello da solo che sorride alla telecamera.

“Ieri abbiamo perso mio fratello Patrick Joseph Stone per un attacco cardiaco“, ha detto tra le lacrime. “Vi ringraziamo per il vostro amore e sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze”. L’ufficio del coroner della Pennsylvania ha confermato ai media che la sua morte è stata dichiarata per attacco cardiaco improvviso.

Patrick era il padre del nipote di Stone, River Stone, che nel 2021 è morto a soli 11 mesi per un “collasso totale degli organi“, come annunciò all’epoca l’attrice . “Sì, abbiamo avuto un’enorme quantità di perdite in questi ultimi due anni, come è successo anche a molti di voi“, dice Sharon nel video. “Comprendiamo perfettamente che le perdite sono nostre qui sulla Terra, e vi ringrazio molto per l’amore e il sostegno che ci state dimostrando, e vi chiediamo solo di continuare ad essere gentili. Grazie“.

La vedova di Patrick, Tasha, ha annunciato la morte del marito domenica sui socia, raccontando che era morto nelle prime ore del mattino. “Sembra che il mio cuore mi sia stato strappato dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River intorno alle 3:30 di questa mattina“, ha scritto. “Non so cos’altro dire, era il mio mondo“.