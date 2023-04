Shannen Doherty si separa dopo 11 anni e fa il nome dell’amante del marito

Dopo oltre 11 anni di matrimonio, è definitivamente giunta a capolinea la relazione tra Shannen Doherty ed Kurt Iswarienko, in un divorzio che si preannuncia essere come a dir poco astioso, a giudicare dal comunicato col quale la star di “Beverly Hills 90210” ha annunciato la notizia della separazione.

L’attrice di “Streghe” ha chiesto il divorzio da Iswarienko venerdì, rilasciando immediatamente la notizia ai media. “Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva“, ha commentato alla stampa americana la portavoce della Doherty, Leslie Sloane. “Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta“.

Per ottenere maggiori informazioni sulla separazione, ha indicato la Sloane, “potete contattare l’agente di Kurt, Collier Grimm di PICTUREKID, poiché è intimamente coinvolta“, suggerendo che la Grimm sia l’amante di Iswarienko, e quindi la ragione per la quale il matrimonio è giunto al termine.

Poche ore prima della notizia, Shannen aveva condiviso un messaggio criptico su Instagram. “Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale“, si legge nel post, che è stato anche condiviso nela sua storia di Instagram.

Secondo la petizione di divorzio depositata in tribunale ed ottenuta dalla stampa, la coppia si sarebbe ufficialmente separata a gennaio. L’attrice 52enne ha chiesto gli alimenti, richiedendo che non vengano assegnati al marito fotografo. La coppia non condivide alcun figlio. La Doherty e Iswarienko erano sono sposati ad ottobre del 2011, le terze nozze per Shannen, che era stata precedentemente sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e Rick Salomon dal 2002 al 2003.

Nel corso del suo terzo matrimonio, la star ha lottato contro un cancro al seno, che le è stato diagnosticato per la prima volta nel 2015. L’attrice aveva annunciato di essere entrata in remissione due anni dopo, ma ha poi rivelato nel 2020 che la malattia era tornata, questa volta al quarto stadio.