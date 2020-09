Shannen Doherty, il tumore non si arrende: "È dura mettere un punto alla tua esistenza". La difficile decisione

Shannen Doherty non si arrende, ma deve ammettere che sta attraversando un periodo complicato. Purtroppo il male contro cui sta lottando non sembra volersi arrendere e l’attrice sta continuando la terapia e le cure. Sulle pagine di “Elle Magazine” sono usciti alcuni scatti in cui appare molto provata, ma allo stesso tempo cerca di infondere fiducia attraverso una lunga intervista.

L’attrice di Beverly Hills 90210 lasciò tutto il mondo del cinema nello sconcerto, quando annunciò di avere un tumore al seno al quarto stadio. Da quel momento iniziò per lei una dura battaglia per cercare di sconfiggere il male e, tra alti e bassi, sembrava aver avuto la meglio. Purtroppo le ultime notizie non sono confortanti, tanto da spingerla a prendere una decisione davvero dura.

Shannen Doherty, i filmati per salutare gli amici e i parenti

La Doherty, così come ha raccontato al settimanale, vorrebbe girare dei filmati per i suoi cari, così da lasciare un ricordo di sé quando il destino deciderà di farle abbandonare questo mondo: “Mi sento ancora un essere umano in salute. Vorrei fare dei video per salutare tutti, ma è difficile mettere un punto alla tua esistenza“.

Parole struggenti, che spezzano il cuore in due e fanno rendere conto di quanto sia devastante doversi confrontare ogni giorno con quel male oscuro che rende impotenti e che allo stesso tempo fa amare così tanto la propria vita. Ogni volta, però, che Shannen pensa di essere pronta per lasciare un pezzo di sé in un video, ecco che sopraggiunge la malinconia e il terrore di dover ammettere una sconfitta definitiva: “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile. La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”.

Shannen Doherty si racconta in questa commovente intervista e rivela di aver radunato tutte le persone a lei più care per informarli del ritorno del cancro. A supportarla c’era anche il suo oncologo che spiegò che il male e le metastasi erano al quarto stadio.

Leggendo questa testimonianza in molti hanno accostato la storia della Doherty a quella di Nadia Toffa, anche quest’ultima infatti ha voluto lasciare in eredità ai suoi cari, parenti e amici, un pezzo di lei attraverso dei video postumi. Al momento l’attrice americana non ha ancora avuto la forza di farlo, ma continua a lottare con tutte le sue forze, senza nessuna intenzione di mollare.