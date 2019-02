Shannen Doherty desidera un figlio, ma è spaventata all’idea di non esserci più tra 10 anni

Shannen Doherty, l’ex star di Beverly Hills 90210, è tornata a parlare della sua attuale condizione di salute al settimanale Health. Da anni alle prese con una battaglia contro il cancro al seno, l’attrice non ha però nascosto il grande desiderio di diventare mamma.

Ad oggi l’unico ostacolo a frapporsi tra lei e la maternità è rappresentato proprio da questa patologia, che solo un paio di anni fa pensava di aver definitivamente sconfitto. Nell’aprile 2017 aveva infatti annunciato di essersi messa alle spalle la malattia, salvo poi dover ammettere a distanza di nemmeno un anno che la stessa si era nuovamente ripresentata.

“Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque anni? Dieci? Non vorrei di certo che un figlio di dieci anni dovesse seppellire la madre” ha francamente riconosciuto l’attrice cha ha dato il volto a personaggi televisivi come Brenda Walsh e Prue Halliwell.

Come da lei stessa aggiunto, la sua posizione non è certo delle più facili. È sì vero che il peggio sembra essere passato, ma le cure contro un male che la assilla dal 2015 hanno determinato una menopausa precoce. In altre parole per lei non sarà più possibile avere un figlio in modo naturale. Potrebbe uscire dalla menopausa facendo uso di estrogeni, ma ricorrere alle pillole ormonali la esporrebbe al rischio di un possibile ritorno di una malattia che è attualmente in remissione. Detto in altre parole, alti livelli di estrogeni potrebbero incrementare l’ipotesi di un ritorno del tumore.

A questo punto non ha escluso l’ipotesi di poter diventare madre in un altro modo. Lei e il fotografo americano Kurt Iswarienko, con cui è sposata dal 2011, restano aperti a qualsiasi altra possibilità. “Con mio marito stiamo parlano di altre opzioni, come una donatrice di ovulo, o l’adozione”. Ciononostante, la 47enne attrice statunitense ci tiene a precisare che pur essendo stato brutale, ha accetto il cancro come un dono che le ha cambiato la vita, facendole capire di non essere invulnerabile.