Shakira a processo in Spagna, rischia 8 anni di prigione

La cantante Shakira affronterà un processo dinanzi al Tribunale di Barcellona, durante il quale rischierà una condanna fino a 8 anni e due mesi di carcere. L’accusa nei confronti dell’artista colombiana è di presunta frode fiscale per ben 14,5 milioni di euro, un addebito che la 45enne rifiuta categoricamente.

La star è accusata di aver evaso le tasse in Spagna per tre anni nel periodo tra il 2012 ed il 2014, ed ha già pagato una somma a sei cifre al fisco spagnolo, insieme agli interessi che ammontano a circa 3 milioni di euro. Shakira, il cui nome completo è Shakira Isabel Mebarak Ripoll, avrebbe secondo il fisco finto di vivere all’estero, utilizzando una struttura aziendale complessa, per evitare di pagare le tasse nonostante avesse iniziato una relazione col calciatore Gerard Pique e si fosse trasferita a Barcellona nel 2011.

L’artista, che precedentemente pagava le tasse alle Bahamas, ha iniziato a pagare in Spagna nel 2015. Nel corso degli ultimi mesi erano state avanzate delle trattative tra il pubblico ministero e gli avvocati della cantante per risolvere la questione fuori dal tribunale, ma Shakira ha rifiutato qualsiasi accordo, sicura di aver agito nel rispetto della legge e pronta ad affrontare il tribunale, perché certa che “la giustizia le darà ragione“.

Un giudice spagnolo ha quindi stabilito che il caso andrà in tribunale, dove Shakira è convinta di riuscire a far valere le sue ragioni. Al momento non è ancora stata stabilita la data di apertura del processo, che attirerà sicuramente una enorme attenzione mediatica ad ogni udienza. Se condannata, la cantante rischia grosso: a fine luglio, la Procura aveva chiesto otto anni e due mesi di reclusione e una multa di circa 24 milioni di euro.

“Queste sono accuse false“, ha dichiarato Shakira in un’intervista con Elle pubblicata a settembre, nella quale si è dichiarata convinta di “aver fatto le cose nel modo più corretto e trasparente sin dal primo giorno“. La cantante ha annunciato pochi mesi fa la separazione da Pique, dal quale ha due figli.