Serena Williams svela per errore se il royal baby sarà una femminuccia o un maschietto

Da mesi in Inghilterra si continua a parlarne con insistenza: Meghan Markle partorirà una femmina oppure un maschietto? Se per lungo tempo l’ipotesi più gettonata era quella di una bambina, ad un certo punto della gravidanza le indiscrezioni erano arrivate addirittura a sostenere la presenza di due se non tre gemelli.

Ma se fino ad oggi ancora non è ben chiaro di che colore sarà il fiocco che verrà appeso alla porta dei duchi di Sussex, a fornire involontariamente un’anticipazione è stata la tennista Serena Williams. In un’intervista concessa a E! News, la 37enne star sportiva si è lasciata sfuggire un pronome che di fatto ha rivelato quale sarà il s***o dell’erede di Harry e Meghan.

“Ho un’amica che è incinta e mi ripete in continuazione che suo figlio farà determinate cose. Io l’ho guardata e le ho assicurato che lei non si comporterà così come crede” sono state le parole della tennista. Ma è stato proprio quel “lei” a scatenare un vero e proprio putiferio. Anche perché attenendosi alla tradizione, il s***o della new entry della royal family viene svelato solo al momento della nascita. Da qui c’è da supporre che la coppia non solo sia al corrente che si tratti di una femmina, ma avrebbe anche rivelato l’informazione a persone estranee alla famiglia reale.

A questo punto non resta che attendere il parto. I bookmaker britannici sono convinti che la nascita possa aver luogo già nel corso della presente settimana, anche se c’è qualcuno che si è voluto spingere più in là. L’altra data papabile sarebbe infatti il 21 aprile, giorno in cui la regina Elisabetta II compirà 93 anni.

Ad ogni modo Serena Williams è convinta che la nuora di Diana sarà una madre fantastica. Sul punto le ha però ricordato la necessità di saper accettare i propri errori, evitando di pretendere di essere perfetta. Nel frattempo parlando anche del suo nuovo spot per la Pampers, The Queen ha aggiunto che fornirà ai neogenitori una fornitura di pannolini.