Serena Williams e la figlia Olympia regine dei social

Serena Williams, regina del tennis che non teme alcun colpo, spopola su Instagram: la trentottenne condivide con i suoi followers numerosi momenti della sua vita quotidiana con la piccola Olympia, nata due anni fa dal matrimonio con Alexis Ohanian. La bambina, a sua insaputa, è già una baby diva, con tanto di fan che la guardano andare sul monopattino per la prima volta o rilassarsi sul divano di casa.

Condividere con i propri followers alcuni momenti con i figli protagonisti sembra essere diventata una prassi per molte mamme dello star system, e non solo. Uno degli ultimi video pubblicato dalla Williams ritrae proprio Olympia e, in poco tempo, ha collezionato quasi due milioni di visualizzazioni, diventando virale: la bambina, vestita con un tutù giallo, salta sul lettone svegliando il papà. Un video pubblicato qualche giorno fa, invece, vede la piccola intenta a lavare i vetri di una finestra di casa, mentre una foto la ritrae con lo stesso costume della mamma.

Un’altra mamma molto social, che condivide spesso la sua beauty routine con la figlia Ivy Blue è Beyoncé: il paragone tra regine è scattato in modo inevitabile. Entrambe le baby influencer hanno già fatto il loro debutto sul red carpet, accompagnando le rispettive madri; la cantante, però, vanta ancora un numero di followers molto più alto rispetto a quello della tennista.

Mentre la vita presentata sui social da Beyoncé appare perfetta, Serena ha scelto di mostrare le sue fragilità, tra stress, gioia e difficoltà tipiche di una mamma che lavora. La sportiva, infatti, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in macchina con Olympia addormentata tra le sue braccia, accompagnandolo con un messaggio: “Lavorare ed essere mamma non è facile. Sono spesso sfinita, stressata e poi vado a giocare una partita di tennis professionale”.

La Williams, inoltre, ha deciso di aprire anche un profilo social per il cane, che si chiama Christopher Chip Rafael Nadal. Lo yorkshire terrier, che vanta 14,3 mila followers, sta conquistando il popolo di Instagram con le sue avventure: accompagna Serena ed Olympia a fare la spesa, indossa cappelli buffi e si allena a biliardo.