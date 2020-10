Serena Spena spiazza tutti e rivela: "Il single Ettore? Lo avrei scelto nella vita"

A “Temptation Island“, una delle coppie che più ha fatto discutere è stata quella composta da Davide e Serena. I due partenopei, sono stati e sono sulla bocca di tutti soprattutto per le parole che Davide ha utilizzato nei riguardi della sua fidanzata. Il ragazzo, estremamente geloso di Serena, ha confessato di averle impedito di utilizzare i social, così come di frequentare amiche e palestra.

Una frase forte, che ha scatenato non poche polemiche è stata quella asserita da Davide, nel quale dichiarava di avere il controllo sulla mente della sua fidanzata. Serena, nel villaggio si è lasciata andare ed ha instaurato un feeling speciale col single Ettore, tanto che Davide ha chiesto il falò di confronto anticipato. Al termine dello stesso, il ragazzo ha ammesso di aver compreso i propri errori, che cercherà di smussare questo suo lato e così la coppia ha deciso di concedersi una seconda possibilità.

A distanza di pochi giorni dalla messa in onda del falò di confronto finale, sia Davide che Serena hanno parlato della loro esperienza. Se Davide ha risposto alle critiche e cercato di chiarire la propria posizione, Serena ha fatto alcune rivelazioni sul single Ettore. La ragazza, intervistata dal magazine di Uomini e Donne”, ha parlato del suo rapporto con Davide e della sua esperienza nell’isola delle tentazioni.

Serena ha ammesso che non ha mai messo in dubbio il sentimento per Davide, ma che ha comunque avuto modo di riflettere. La ragazza ha poi parlato del single Ettore, dichiarando: “Ettore è stato la persona con cui ho legato di più all’interno del programma e rappresentava la persona che tra quei ragazzi avrei scelto nella vita reale, se non fossi stata legata sentimentalmente“.

Serena ha però ammesso di amare Davide e il fatto che nonostante ci fosse Ettore nel villaggio, lei ha comunque continuato a coltivare il sentimento per il suo uomo, questo è sinonimo di amore nei riguardi di Davide. Dunque, la coppia sembrerebbe aver superato i problemi manifestati e probabilmente il loro viaggio nei sentimenti, è servito per ritrovarsi.