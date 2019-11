Serena Rutelli ci riprova e si prepara per un altro reality

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Sembra sia probabile che gli autori Mediaset stiano prendendo in considerazione la candidatura spontanea di Serena Rutelli per il reality show "L'isola dei Famosi". Tuttavia, non sono sicura che i telespettatori che seguono la tv generalista siano entusiasti del ritorno dell'ex gieffina. Temo che per soddisfare i gusti del pubblico, da anni stanco di assistere a reality show, salotti televisivi e gare canore, occorra ingaggiare nuovi protagonisti, possibilmente che non siano triti e ritriti. Sorge spontaneo chiedersi se sia necessario dare a Serena Rutelli una seconda chance.