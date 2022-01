Serena Rossi annulla il matrimonio: le dichiarazioni dell’attrice

Uno dei volti simbolo di casa Rai. Una ragazza che nel giro di pochi anni raggiunto l’apice del suo successo. E pensare che aveva iniziato molti anni fa con la soap opera di successo partenopea, Un Posto al Sole; parliamo di Serena Rossi. Nella fiction la Rossi ha saputo dimostrare il suo vero talento di attrice e allo stesso tempo di cantante, ma non solo. Durante i suoi anni nella fiction, la ragazza ebbe modo di conoscere il suo futuro compagno per la vita, Davide Devenuto, con il quale oggi ha un bellissimo bambino nato nel 2016.

Proprio a voler coronare questa splendida cornice d’amore, erano tanti i fan che attendevano con ansia l’annuncio della data di matrimonio, ma a questo giro pare che la Rossi abbia calmato a tutti i bollenti spiriti, dando ai fan la notizia dell’annullamento delle nozze con Davide.

Serena Rossi: l’annullamento delle nozze

E pensare che nel lontano 2019, precisamente a febbraio, ospite di Mara Venier a Domenica In, la Rossi ricevere addirittura la proposta di matrimonio. Un idillio che fece la felicità di tantissimi fan che finalmente avrebbero visto, da lì a poco, la propria star preferita con un anello al dito.

Invece non andrà proprio in questo modo. Di recente infatti Serena afferma, tramite un’intervista concessa a DiPiùTV, che non ci sarà nessun matrimonio per ora. I motivi? Apparentemente unicamente di natura lavorativi. Ecco infatti quanto dichiarato dall’attrice: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni“.

Insomma per Serena sembra che questo non sia un no categorico, piuttosto un rinvio a data da precisare, a causa di una moltitudine di impegni lavorativi. La Rossi infatti è alle prese con la seconda stagione di Mina Settembre, oltre al fatto che si vocifera che potrebbe persino affiancare Amadeus in una delle cinque serata del Festival di Sanremo.