Serena Marchese conosceva la Celentano prima di "Amici": le foto che lo dimostrano

Serena Marchese è uno dei talenti più in vista dell’edizione di quest’anno di “Amici”. La ballerina di danza classica ha 20 anni ed è entrata a far parte del cast di “Amici 20“, il celebre talent condotto da Maria De Filippi, a poche settimane dal serale. Il suo talento è stato riconosciuto subito dalla redazione dello show, tanto che le è stato permesso di conquistare subito un banco senza neanche dover fare la sfida d’ingresso, e la giovane è arrivata senza problemi alla fase del serale.

A suo favore ha sicuramente giocato la maestra Alessandra Celentano, che stravede per la giovane e la ritiene un grande talento. Una preferenza che però non sarebbe fortuita, ma frutto di anni di conoscenza in ambito professionale. Sono emerse infatti dai social di Serena alcune foto che la ritraggono insieme alla Celentano. La prima mostra una Serena ancora bambina, in body nero e calze bianche, con la Celentano che le corregge la postura.

La seconda è più recente e risale a febbraio del 2017 e ritrae le due sorridenti a San Cataldo in Sicilia, dove la Celentano assegnò alla giovane ballerina una borsa di studio durante un concorso nazionale di danza. Nel passato della Marchese anche un altro volto noto della famiglia di “Amici”.

La giovane ha infatti partecipato da giovane agli stage di Kledi Kadiu, come svelato dallo stesso ballerino di origine albanese durante una apparizione recente nell show. “Io e lei ci conosciamo. Conosco Serena da quando era piccolissima. Me la ricordo nei vari stage in giro“, ha detto l’ex maestro di Amici, chiamato a valutare la classe di ballerini di questa edizione.

Va tenuto di conto il fatto che nell’ambito della danza sono in molte le giovani a fare molti stage e concorsi in cerca del successo, e che sono sicuramente centinaia le ballerine che la Celentano e Kadiu vedono ogni anno. Sembra quindi che in questo caso si possa dire che la Celentano ci abbia visto lungo, riconoscendo il talento della Marchese già da bambina.