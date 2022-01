“Oggi ho un rapporto difficile con il mio corpo”. Queste sono le parole di Serena Grandi, nota attrice del panorama dello spettacolo italiano. La donna, 63 anni, nelle scorse ore è stata intervistata da Il Corriere di Bologna. Ai cronisti ha spiegato di aver tolto tutti gli specchi in casa, in quanto non riesce più a vedere il suo corpo riflesso sul vetro. La Grandi è stata una delle donne sex symbol degli anni ’80. Per quanto riguarda lei e il suo corpo l’attrice ha spiegato tra loro non c’è più il “rapporto inossidabile di una volta”.

La Grandi ha riferito che il suo corpo è stato martoriato dai numerosi interventi di chirurgia estetica e da episodi legati alla malasanità. All’età di 20 anni l’attrice si è sottoposta infatti ad un intervento di riduzione delle dimensioni del seno. Dal suo racconto si apprende come all’epoca avesse già un seno grande, anche all’età di 12 anni. Dopo aver avuto suo figlio si è sottoposta ad un altro intervento.

Ha tolto gli specchi ovunque

Serena Grandi ha così spiegato ai giornalisti, appunto, di aver tolto gli specchi ovunque, proprio perchè non risce a vedere il suo corpo riflesso. La donna ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento dopo il parto in quanto i medici pare no si fossero accorti di un tumore al seno. La malattia è stata superata ma lei prende ancora oggi delle pillole.

“La malattia ti cambia è una cosa che mi ha insegnato Alfonso Signorini, ed è vero io sono cambiata dopo la malattia. In ogni caso ci sto molto attenta adesso” – così ha continuato la Grandi, che poi ha informato dei suoi progetti per il futuro che vorrebbe portare a termine. Tra questi diventare suora laica.

Dopo vari episodi personali, alcuni dei quali molto gravi, come lo stalking da parte del suo ex fidanzato, l’attrice ha deciso di tagliare con il passato. Per quanto riguarda il fatto di diventare una suora laica la Grandi ha informato di aver già intrapreso un percorso in una parrocchia di Riccione.