Serena Grandi e il dramma del tumore: “Ho perso un seno per colpa dei medici”

Da circa tre anni Serena Grandi sta affrontando un dramma che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua stessa vita. E con un’intervistata rilasciata al settimanale Nuovo, la showgirl ha avuto il coraggio di svelare alcuni dettagli della sua triste esperienza legata alla tardiva diagnosi di un tumore al seno.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui si è voluta sottoporre ad un intervento di lipolifting. In quella circostanza, se i medici le avessero preventivamente prescritto una mammografia, si sarebbero potuti accorgere che si stava sviluppando un carcinoma sotto il seno sinistro. Per nove mesi è invece rimasta all’oscuro di tutto, dando tempo alla malattia di progredire diventando più aggressiva.

Per fortuna è stata la stessa protagonista di film cult del cinema italiano come Rimini Rimini e Monella ad accorgersi che c’era qualcosa di strano. Da qui è corsa ai ripari, ma allo stesso tempo ha voluto lanciare un appello a tutte le donne, ricordando che per la lotta ai tumori e in più in generale per tutto quanto riguardi la salute, è necessario rivolgersi a chi è veramente competente.

“State molto attente e diffidate di chi si spaccia per grande medico in tv. Fanno gli interventi a favore delle telecamere per appagare il loro ego e non per il bene dei pazienti” ha dichiarato la prorompente sex symbol degli anni Ottanta, che a seguito di quanto patito, ha deciso di farsi assistere da un legale, già pronto a far causa ai medici che avrebbero potuto scoprire in tempo la malattia, evitando l’asportazione totale della mammella fino alle ghiandole ascellari.

Ma la rabbia e la frustrazione per quanto accaduto l’hanno consumata anche psicologicamente. E tra le altre cose, la sua lotta al tumore non può dirsi affatto conclusa. Ad attenderla c’è un altro intervento riparatore al seno sinistro che la sta particolarmente angosciando, ma al suo fianco può però contare sul sostegno del figlio Edoardo. Finito l’incubo, la 63enne attrice bolognese ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di fermarsi: in autunno ha già pianificato l’uscita di un libro incentrato sui suoi 40 anni di carriera e più in generale non vede l’ora di tornare sul set a recitare.