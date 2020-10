Serena Enardu sul piede di guerra: pronta a querelare altri due vip

Serena Enardu sul piede di guerra. Non si ferma infatti l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip“; dopo la querela ai danni dell’influencer Tommaso Zorzi, oggi sembra che la donna abbia sotto tiro altri due personaggi che, secondo quanto riportato da Serena, pare che abbiano offeso la sua immagine e la sua persona.

Solo pochi giorni fa infatti, la donna aveva querelato Zorzi, e in una recente intervista concessa a “SuperGuidaTv“, la donna ha chiarito che la querela di Zorzi è stata attuata in quanto il ragazzo ha continuato con la sua linea offensiva nei suoi confronti: “Io non l’ho mai giudicato mentre lui con me si è permesso di farlo. Volevo lasciar perdere ma siccome Tommaso ha continuato ho deciso di querelarlo“. A quanto pare però, l’ex di “Uomini e Donne” si è rivolta adesso ad altri due personaggi, che oggi stanno partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello.

Si parla infatti di Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Serena ha infatti dichiarato, sul conto del figlio di Alba Parietti: “Oppini poi ha detto a me che sono finta, arrivista e costruita quando durante la prima settimana ci ha provato all’interno della casa con una concorrente e quando si è sentito scoperto si è subito nascosto“.

Sembra dunque che la Enardu abbia attuato la querela nei confronti di Zorzi, in maniera ufficiale, ma quella verso Oppini, almeno per il momento, appare solo una minaccia, un’ipotesi plausibile, da parte della donna. Non appare solo Francesco nella lista della Enardu, si aggiunge infatti anche il nome di Andrea Zelletta, ma anche per lui, non è ancora certo il provvedimento di querela nei suoi confronti.

Sembra però che Serena abbia infatti dichiarato qualcosa anche nei confronti di Andrea: ” Lo stesso Zelletta che come abbiamo visto ha gli scheletri nell’armadio si è permesso di giudicare me. Mi dispiace che questi comportamenti siano stati tollerati e che non ci sia stata una punizione”. Cosa accadrà? Francesco Oppini e Andrea Zelletta verranno informati di quanto sta accadendo al di fuori della casa?