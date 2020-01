Serena Enardu spiazza tutti: "Sposerei Pago anche subito"

A poche ore dall’inizio di una nuova puntata del “Grande Fratello Vip” – in onda venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5 – Serena Enardu spiazza tutti con alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale “Uomini e Donne magazine”, dove l’ex tronista è tornata a parlare del suo amore nei confronti di Pago, attuale inquilino della casa più spiata d’Italia.

In attesa di vedere come andrà il nuovo incontro tra Pacifico e la Enardu, Serena si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate, che hanno catalizzato l’attenzione del gossip. L’ex protagonista di “Temptation Island Vip” ha infatti rivelato come sta vivendo questo momento, in cui potrebbe essere seriamente messa a rischio il futuro della sua relazione con il cantautore.

Le dichiarazioni shock di Serena Enardu su Pago

Come in tanti ricorderanno, in occasione della partecipazione della coppia a “Tempation Island Vip”, Serena manifestò apertamente tutto i suoi dubbi e la sua insofferenza non solo verso Pago, ma anche nei confronti del loro rapporto, che si trascinava ormai per inerzia; da qui la decisione finale della coppia di chiudere la relazione.

A poco sono serviti i confronti successivi avuti tra i due a “Uomini e Donne“, perché Serena ha mantenuto sempre le sue posizioni, fino all’entrata di Pacifico al Grande Fratello Vip. Chissà se la lontananza o la volontà di Pago di voler andare avanti, lasciandosi alle spalle Serena, sia stato da sprono per l’ex tronista a far chiarezza una volta e per tutte nel suo cuore.

Serena ora sembra avere le idee chiare, non solo vuole ritornare con Pago, ma lo sposerebbe anche domani, almeno questo è ciò che ha detto a “Uomini e Donne magazine”, in tal senso le sue parole: “Non mi sono mai sposata perché non credo nel matrimonio. È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo anche domani, anche subito!“. Cosa ne penserà Pago di queste parole? Certo è che il gieffino non sembra mai aver ricevuto tante certezze e tante attenzioni dalla Enardu durante la loro relazione.