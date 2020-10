Serena Enardu querela Tommaso Zorzi e ne spiega i motivi

Come riportato dal sito “Gossip e Tv” in una recente intervista a “Casa Chi“, lo show del settimanale “Chi”, Serena Enardu ha ammesso di aver querelato Tommaso Zorzi: “Ho querelato perché mi ha insultata e denigrata. Dire che una persona è scema quando nemmeno mi conosci è una diffamazione. Chi ha sbagliato, ed ha commesso dei reati, si assumerà le responsabilità”.

La donna non ha infatti preso bene delle vecchie accuse di Zorzi quando, durante sempre una chiacchierata con gli altri ragazzi nella casa, definendo Serena una persona angosciante, attaccandola poi per la torta a forma di svastica pubblicata e poi cancellata sul suo profilo Instagram.

Nonostante questo la Enardu cerca di mantenere una certa obbiettività nei confronti di Tommaso Zorzi, dichiarando che comunque si tratti di uno dei concorrenti più simpatici in questa edizione del Grande Fratello Vip grazie soprattutto alla sua ironia a volta tagliente.

Oltre ad aver avuto degli sfottò da Tommaso Zorzi, in questi giorni la Enardu è stata presa di mira anche da Francesco Oppini. Secondo il figlio di Alba Parietti l’ex volto di Uomini e Donne sarebbe entrata negli studi di Cinecittà solamente per sfruttare il momento di popolarità del suo ex fidanzato.

Serena Enardu parla della sua esperienza al GF Vip

Tuttavia Serena Enardu, con alcune storie su Instagram, cerca di fare chiarezza su questa sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, rispondendo anche alle accuse di Francesco Oppini: “Io all’inizio dissi di no, non volevo andare, poi per tanti altri motivi ho accettato ma che non si dica che io ho sfruttato il momento di Pago e che gli volevo rompere il ca**o e fare il Gf in tutti i modi perché non è proprio così! Ovviamente mi ha fatto piacere fare il Gf, ma è stata un’esperienza che per molti aspetti io non ho vissuto nemmeno come concorrente”.

A distanza di mesi si allontana dalle accuse sul fatto che abbia ostacolato la vittoria di Pago nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”. Infatti, prima dell’ingresso di Serena Enardu nella casa l’attuale concorrente di “Tale e quale show” era uno dei concorrenti più quotati per arrivare in prima posizione. Invece l’artista non è riuscito neanche ad arrivare in finale, che venne poi vinta dall’ex madre natura Paola Di Benedetto.