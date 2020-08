Serena Enardu pubblica una foto ed è subito polemica: "Un altro pollo da spennare"

Pago e Serena Enardu non sono riusciti a lasciarsi alle spalle l’esperienza di “Temptation Island“, dove la ragazza ha vissuto un flirt con il tentatore Alessandro che ha messo la parola fine al loro amore. Dopo l’annuncio social che faceva sapere ai followers di aver preso la decisione di continuare su due strade diverse, ora Serena è tornata sui social con una foto che ha fatto insorgere il web.

In pratica, dopo le polemiche per il pianto sfrenato durante una sua Instagram Story, ora la Enardu è di nuovo nell’occhio del ciclone per un’altra questione sempre legata ai social. Ricordiamo che molti suoi followers erano entusiasti che lei e Pago fossero tornati insieme e la loro rottura ha creato molto malumore.

Serena Enardu pubblica uno scatto e subito è polemica

Malumore che è andato alle stelle dopo che Serena ha pubblicato una foto insieme ad un misterioso ragazzo. Nell’immagine sia lei che l’uomo del mistero – del quale per ora si conosce solo il nome, Michele – appaiono sorridenti e felici, tanto che i fan hanno subito pensato si potesse trattare della nuova fiamma di Serena. Sotto all’immagine solo la scritta: “Buona domenica” con l’emoji di un sole e niente altro.

I commenti non si sono fatti attendere e così ognuno ha detto la sua: “Hai trovato un altro pollo da spennare“, “Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa” e ancora “Subito hai cambiato uomo. Hai già dimenticato il povero Pago“.

La Enardu non è stata zitta a guardare e ha risposto a queste insinuazioni per le rime, precisando: “Scusate, ma un uomo e una donna non posso essere semplici amici?”, non riuscendo a convincere completamente, però. In effetti la questione è ancora tutta da scoprire, soltanto aspettando i prossimi gossip si riuscirà davvero a capire dove sta la verità.