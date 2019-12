Serena Enardu parla di Pago e lancia una frecciatina ad Anna Pettinelli

Nel bene o nel male è stato il personaggio più amato e odiato nell’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, si è messa a nudo mostrando tutta se stessa senza mai tirarsi indietro. Lei è Serena Enardu, ex tronista di “Uomini e Donne”, la quale ha vissuto un’intensa esperienza a “Temptation Island Vip”, partecipando in coppia con il suo compagno Pago.

Nel villaggio delle fidanzate, Serena si è molto avvicinata al single Alessandro Graziani e ciò ha sancito la fine della sua storia d’amore con Pago, dopo sette anni. Il web ha attaccato e criticato duramente Serena, non condividendone i comportamenti e gli atteggiamenti e si è apertamente schierato dalla parte di Pago.

Oggi a distanza di qualche mese dalla fine del reality dei sentimenti, la Enardu è tornata a parlare e ha rilsciato un’intervista al settimanale “Chi“. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, Serena ha dichiarato che dopo la fine della sua relazione con Pago è andata in cura da una psicologa e poi ammette che gli errori sono stati commessi da entrambi e aggiunge che Pago sa di cosa parla.

Tra lei e il cantante non vi sono più rapporti, lui li mantiene solo con Tommaso, il figlio adolescente che Serena ha avuto da una precedente relazione. Alla domanda se Pago dovesse tornare, la Enardu ha risposto: “Le dico la verità: non so che cosa rispondere“. Così facendo sembrerebbe non aver chiuso tutte le porte al suo ex, anche se asserisce di stare bene da sola.

Non manca di lanciare una frecciatina ad indirizzo di Anna Pettinelli, con la quale ha vissuto l’esperienza di “Temptation Island Vip”. Nonostante le due donne siano apparse molto legate nel villaggio delle fidanzate, una volta fuori la Pettinelli aveva dichiarato che Serena aveva vissuto l’esperienza come se fosse Alice nel paese delle meraviglie all’interno del suo villaggio.

La Enardu ha detto la sua. Attaccando la sua compagna di avventure ha dichiarato: “La inviterei a non parlare di me. E se proprio vuole parlare, sarebbe meglio che pensasse al suo, di “paese”, dove si potrebbero scoprire altre meraviglie. Io ho mostrato me stessa, lei invece non è stata se stessa“. Sono parole dure quelle che Serena ha espresso ad indirizzo della Pettinelli, ciò denota come tra le due donne, una volta terminato il reality, i rapporti si siano raffreddati.

Per questo natale si augura che suo padre riesca a vincere la sua battaglia contro il male del secolo che lo ha colpito e dichiara che trascorrerà le feste in famiglia. E poi aggiunge: “Il resto è risolvibile, anche l’arrivederci con Pago…“. Insomma Serena è stata enigmatica e chissà che per davvero tra lei e Pago non possa esserci un ritorno di fiamma.