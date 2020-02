Serena Enardu non segue più Alessandro Graziani su Instagram

Serena Enardu, nel bene o nel male, nell’ultimo periodo è stata molto brava a far parlare di se. Dopo aver interrotto bruscamente la sua relazione con il cantante Pago a “Temptation Island Vip“, provando una forte attrazione per il tentatore Alessandro Graziani, ha pensato di ricucire il loro rapporto al “Grande Fratello Vip” e così data la partecipazione di Pago, anche Serena è stata reclutata come concorrente ufficiale.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” è riuscita nel suo intento, ma sulla cresta dell’onda è stato sfruttato quanto accaduto negli ultimi mesi. Durante le diverse dirette andate in onda del “Grande Fratello Vip”, il conduttore Alfonso Signorini ha dapprima mostrato alcuni like che Serena ha lasciato sotto foto che Alessandro Graziani seminudo, ha postato sul suo profilo Instagram, e poi è andato ad intervistarlo personalmente.

Naturalmente i like hanno fatto scalpore e il web ancora una volta si è schierato contro la Enardu, ma non solo ad essere vittima di critiche è stato anche Pago, colui che fino a questo momento è sempre stato difeso. Durante la chiacchierata che Signorini ha avuto con Alessandro, il ragazzo ha lasciato intendere che tra lui e Serena ci sia stato qualcosa anche dopo la fine di “Temptation Island Vip” e che si sono incontrati una volta a Cagliari per chiarirsi e insieme hanno trascorso il weekend.

Pago ha ammesso di essere al corrente di tutto ciò che Alessandro ha raccontato e Serena dal canto suo, ora che è stata eliminata definitivamente dalla casa ha fatto un gesto che ha molto sorpreso. La Enardu, una volta tornata libera è apparsa nuovamente sui social e ha smesso di seguire Alessandro su Instagram.

In molti si domandano se il suo gesto sia dettato da una forma di rispetto nei riguardi del suo compagno, oppure si tratta di una semplice trovata strategica utile a ripulirsi l’immagine. Naturalmente i più maliziosi danno per certa la seconda opzione, ciò che è assodato però è che Serena nelle ultime ore sta difendendo a spada tratta Pago e sta chiedendo a gran voce al pubblico a casa di salvarlo dalla nomination che sta affrontando con Licia Nunez.