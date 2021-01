Serena Enardu, la sua auto incendiata per la seconda volta

Ne avevamo parlato anche lo scorso agosto, tanto che aveva riscosso non poca risonanza quella notizia riguardante la famosa modella sarda, Serena Enardu. Era da tempo che non si sentiva il nome dell’ex tronista di “Uomini e Donne“, ma di recente il nome della Enardu è ritornato alla cronaca grazie a due notizie.

La prima notizia riguarda il mondo del gossip, ovvero il ritorno di fiamma tra lei e il cantante Pago. Pare che infatti i due abbiano deciso di concedersi un’ennesima possibilità in amore, convinti che in realtà le difficoltà passate possano essere affrontate in un altro modo, fino a superarle definitivamente.

La seconda notizia che ha trovato la Enardu ì protagonista in queste ultime ore riguarda quel secondo atto vandalico perpetrato nei suoi confronti, ovvero l’incendio della sua auto. Ebbene si, per la seconda volta l’auto della ragazza è stata destinata al rogo. Una notizia di certo non nuova, dato che già lo scorso agosto, quindi appena pochi mesi fa, l’auto della donna era stata oggetto del medesimo atto vandalico.

La dinamica dell’incendio

Il fatto è avvenuto intorno le ore 22 della scorsa serata; la vettura in questione, una Land Rover, è stata infatti ritrovata avvolta dalle fiamme. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco; le forze dell’ordine intervenute sul fatto hanno appurato che l’auto in questione era di proprietà di Serena Enardu.

Le piste lasciano pensare a un puro atto doloso, dato che sono state ritrovate anche tracce di materiale infiammabile. Ecco quanto riportato dal “Il Messaggero” in riferimento all’incendio: “La chiamata al 115 è arrivata dopo le dieci di sera: auto in fiamme in via Livatinio, a Quartu Sant’Elena. I vigili del fuco sono arrivati pochi minuti dopo: la vettura, una Land Rover, era stata distrutta dalle fiamme, soprattutto nella parte anteriore. L’auto è di Serena Enardu“.

Al momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalla diretta interessata, ma senza dubbio a breve sarà possibile leggere qualche post riguardante questa triste e rinnovata vicenda per la modella Sarda. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti del caso.