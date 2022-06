Serena Enardu, attimi di paura: entrano in casa e vogliono picchiare il figlio!

Ascolta questo articolo

Serena Enardu ha deciso di divulgare un episodio di cui è stata protagonista e che le ha fatto vivlere attimi di terrore. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha voluto rendere pubblico quanto accaduto dopo aver parlato sia con il suo avvocato che con alcune persone che le stanno vicino e di aver preso questa decisione non per ottenere visibilità, ma per aiutare altre persone che hanno vissuto situazioni simili alla sua.

Su Instagram, nel suo profilo ufficiale, Serena si filma mentre si trova in macchina con la sorella Elga e inizia il suo racconto precisando subito che non farà nessun nome, in quanto è facile passare dalla parte del torto. Pur non dichiarando apertamente di chi si tratta, la Enardu spiega quello che è accaduto.

Lo sfogo di Serena Enardu

“Una persona squallida, violenta, sì un essere… un essere spregevole, che è diciamo invisibile nella vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo. La cosa più assurda è che invece dovrebbe essere l’unica al persona al mondo che lo vuole proteggere, ma non l’ha mai fatto” dichiara Serena con la voce rotta dalla rabbia e dalla delusione.

Non precisa – al momento – altro, ma ciò che racconta sembra più che sufficiente per far capire la gravità della situazione. Aggiunge anche che il figlio Tommaso: “E’ scosso parecchio dal punto di vista psicologico“, come è normale immaginare ma nonostante ciò lei e la sorella Elga tengono a precisare di essere “molto, molto forti” e di essere pronte a stare vicino a Tommaso per fargli superare anche questo difficile momento.

Attendiamo i prossimi giorni per capire meglio cosa sia accaduto e soprattutto chi sia “l’essere spregevole” protagonista di questa triste vicenda. Serena ed Elga la chiudono così, senza altri particolari aggiungendo solo un triste e rassegnato: “Non c’è mai fine al peggio!“.