Serena Bortone è spesso al centro del gossip per via della sua vita privata. Questo perché la conduttrice del talk show di successo di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” è molto riservata a proposito della sua vita personale e soprattutto sentimentale, e le congetture su di lei si sprecano. I telespettatori che la seguono vogliono sapere se è fidanzata, se è innamorata o se semplicemente esce con qualcuno, e ad accontentarli stavolta ci ha pensato Dagospia.

Il noto portale di Roberto D’Agostino che si occupa di personaggi più o meno famosi, soprattutto appartenenti al mondo della televisione, ha infatti lanciato uno scoop davvero succulento: Serena Bortone sarebbe stata avvistata a cena, in quel di Roma, dove vive e lavora, assieme a un affascinante talento della musica di appena 31 anni.

Serena Bortone a cena con Lorenzo Viotti: lo scoop Dagospia

L’identità di lui è nota: si tratta di Lorenzo Viotti, 31enne direttore dorchestra estremamente affascinante che la Bortone aveva ospitato nel pomeriggio a “Oggi è un altro giorno” per un’intervista che aveva come oggetto principale ovviamente la musica, ma non solo. Chi ha seguito la puntata in questione, infatti, ha notato che a un certo punto il ragazzo ha chiesto giocosamente alla conduttrice di mostrargli la celebre “notte romana”.

E stando a quanto sostiene Dagospia, Serena Bortone non se l’è fatto ripetere due volte. Del resto Lorenzo Viotti è famoso non solo per l’indiscutibile bravura, ma anche per il sex-appeal e il fascino che esercita sul gentile sesso. “Risveglia gli ormoni della Bortone” ha scritto il sito di Roberto D’Agostino, usando tuttavia un linguaggio un po’ irrispettoso nei confronti della donna, che è una professionista.

E ancora, si legge che la Bortone “ha flirtato in tv con il bonazzo che, oltre a saper maneggiare la bacchetta, su Instagram mostra un fisico statuario”. Come avrà preso Viotti, che nonostante la giovanissima dirige a Santa Cecilia una delle più prestigiose orchestre del mondo, questo gossip indiscreto e (fin troppo malizioso)?