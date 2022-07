Separazione Ilary-Totti, spunta il nome di Alvin: "Attenzionato dalla stampa"

Ascolta questo articolo

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha animato il gossip estivo e nonostante la fuga in Tanzania della conduttrice de “L’Isola dei Famosi” e il tombale silenzio dell’ex capitano della Roma, in queste ore è spuntato un nuovo nome che sembra avere un ruolo nella vicenda.

Come riporta il sempre informato Dagospia, la stampa sembra essersi concentrata su Alvin, l’inviato del reality show condotto dalla Blasi e che con lei ha sempre avuto un rapporto scherzoso e confidenziale. Proprio questo loro affiatamento potrebbe essere la causa di tanta attenzione: “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti e Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”, si legge sul sito Dagospia.

Spunta il nome di Alvin nella separazione tra Ilary e Totti

Insomma, sembrerebbe che la stampa reputi che Alvin possa avere un ruolo nella vicenda, anche se al momento non si sa altro di più preciso, anche se a molti è tornato alla mente lo strano commento fatto nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” che aveva tanto commosso la Blasi.

In quell’occasione Alvin, salutando e ringraziando tutti nell’ultima puntata del reality show, aveva esclamato rivolgendosi alla conduttrice: “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica“, facendo emozionare non poco la Blasi. Alla luce dei fatti, in molti si sono chiesti che significato potesse avere quella frase, soprattutto considerando che Alvin fosse all’epoca sicuramente al corrente dell’imminente separazione.

Non è tutto, infatti in quei giorni c’è stato anche uno scambio di commenti via social tra l’inviato dell’isola e Totti in un post pubblicato da Alvin e in cui lanciava in senso metaforico Ilary in mare. Francesco aveva commentato: “Numero 1” e ora queste parole potrebbero assumere un significato meno affettuoso e più sarcastico.