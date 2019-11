Sembrerebbe amore tra Bianca Atzei ed Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso

La nota cantante Bianca Atzei sembrerebbe essere la nuova fidanzata di Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso. I rumors si rincorrono e amici della coppia confermerebbero l’amore tra i due, sbocciato da poco. Bianca Atzei fino a qualche tempo fa appariva felice accanto alla iena Stefano Corti e adesso la storia pare non sia andata a buon fine.

La cantante milanese in passato ha molto sofferto per amore, soprattutto a causa della sua relazione con il campione di motociclismo, Max Biagi. La Atzei nonostante si dichiarasse innamorata persa per Biagi, addirittura gli dedicò il brano “Ora esisti solo tu” che presentò al “Festival di Sanremo“, venne lasciata dal motociclista improvvisamente e con una motivazione che non è mai stata resa nota.

Successivamente è apparsa felice accanto a Stefano Corti, ma anche quella relazione pare essere giunta al capolinea e adesso la ragazza appare felice accanto al figlio minore di Barbara D’Urso. A lanciare la bomba di gossip è il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, il quale ritiene che un amico della coppia, abbia riferito dell’esistenza della storia.

La relazione tra Bianca e Emanuele sembrerebbe essere nata da pochissimo e nonostante ciò, secondo i bene informati, sarebbe intensa e passionale. Un indizio a favore della coppia è emerso quando, durante una puntata di “Scherzi a parte“, è stato mandato in onda uno scherzo ordito ai danni della D’Urso e lì i due ragazzi sono stati visti complici e affiatati.

Emanuele, che vive a Milano e fa il videomaker e fotografo non è avvezzo al mondo dello spettacolo, eppure nonostante l’enorme popolarità che ha investito sua madre è sempre rimasto nell’ombra. Bianca Atzei dal canto suo è una bravissima e affermatissima cantante, ha inciso brani di successo e duettato con cantanti del panorama nostrano di un certo spessore, come Gigi D’Alessio e Alex Britti.

Se la relazione dovesse essere vera, non resta che fare tanti auguri a questa neo coppia. E se i due sono stati visti insieme, durante la registrazione di un filmato che aveva come protagonista Barbara D’Urso, vuol dire che la regina di “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live- Non è la D’Urso” ha approvato alla grande la relazione tra suo figlio e Bianca Atzei.