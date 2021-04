Il direttore del settimanale “Chi“, durante una intervista rilasciata a “Il Punto Z” condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play, ha annunciato ufficialmente la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. I lavori sono attualmente in corso, ma Signorini afferma di volere nella casa più spiata d’Italia la sorella di Tommaso, cioè Gaia.

Tra le possibili concorrenti del “GF Vip” potrebbe esserci anche Paola Caruso, che in una intervista a un noto settimanale si dichiara finalmente pronta per questa avventura. Gli altri candidati, anche se mancano delle conferme in merito, sembrano essere Amedeo Goria, ex fidanzato di Maria Teresa Ruta, Attilio Romita e il pilota motociclistico Andrea Iannone, già corteggiato da Signorini durante la scorsa edizione.

Le parole di Selvaggia Roma

Selvaggia, che è diventata famosa per la sua storia travagliata con Francesco “Lenticchio” Chiofalo, potrebbe ritornare negli studi di Cinecittà. L’influencer dichiara di aver ricevuto numerosi messaggi da parte dei suoi fan in cui la rivorrebbero nuovamente come concorrente sin dall’inizio.

Per questo motivo, tra il serio e il facevo, Selvaggia Roma dichiara: “Ciao ragazzi! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del GF Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini! mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi allora aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa nella prossima edizione. Commentate in tantissimi sotto questo post taggando Signorini e chiedendogli di farmi rientrare”.

Il post, nel giro di pochi giorni, ha superato i 900 commenti, anche se ovviamente non tutti hanno taggato Alfonso Signorini. La maggior parte però sembrano volerla nuovamente negli studi di Cinecittà, e non va escluso che il direttore di “Chi”, siccome Selvaggia resta molto amata, insieme al proprio staff potrebbe prendere in seria considerazione la sua candidatura.