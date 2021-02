Selvaggia Roma torna ad attaccare Dayane Mello

Un’amicizia nata e finita in pochissimi giorni quella tra Selvaggia Roma e Dayane Mello. Nella casa del “Grande Fratello Vip” nonostante il tentativo di creare quantomeno un rapporto sereno, sembra che le due ragazze non abbiano molto gradito i rispettivi temperamenti e comportamenti. La Roma a più riprese ha infatti criticato gli atteggiamenti della Mello, soprattutto quelli nei confronti di Rosalinda Cannavò.

Selvaggia ha più volte espresso il suo parere sulla Mello, affermando di essere una persona con atteggiamenti menefreghisti e prepotenti verso coloro con cui si rapporta. Se nella casa le due donne di certo non hanno fatto faville insieme, una volta che la Roma è stata eliminata, non si è calmato il suo dente avvelenato nei confronti della finalista del GF Vip, continuando ad esprimere pareri negativi sul suo conto.

La parodia di Selvaggia Roma su Dayane Mello

Di recente infatti si è avuto modo di vedere una parodia nei confronti della Mello, generata sul Tik Tok per poi essere ripostata anche su Instagram. Si vede infatti una piccola clip, di pochi secondi, della Roma che fa una parodia alla Mello, riguardo i suoi atteggiamenti e i suoi modi di fare.

Una clip che ha fatto subito il giro del web. In molti infatti hanno commentato il video della Roma, generando un vero divario tra coloro che hanno trovato divertente il video e coloro invece che hanno avuto da ridire su queste critiche gratuite nei confronti di Dayane. Ovviamente i detrattori sono prevalentemente i fan della Mello, che vogliono senza dubbio la vittoria al reality per la modella brasiliana.

Sono stati infatti in molti ad affermare che in realtà queste critiche, queste parodie fatte sul conto di Dayane, sono in realtà la diretta traduzione di una forma di gelosia della Roma nei confronti di Dayane. Nei commenti si legge infatti che la Roma si comporta in questo modo in quanto avrebbe voluto essere lei la finalista. Chissà se ci sarà in futuro un confronto tra lei due? Magari Signorini potrebbe sfruttare l’occasione per creare un dialogo di confronto tra la Roma e la Mello.