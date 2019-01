Selvaggia Roma stanca delle minacce: "Mi sto ammalando!". Interviene anche Francesco Chiofalo: "Basta! Fermatevi”

Selvaggia Roma non sta di certo passando un bel momento e questo perchè, dopo che il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo è stato operato al cervello per un meningioma, è stata letteralmente accusata e minacciata sui social. I tantissimi fan di ‘Lenticchio‘ non le hanno infatti perdonato i commenti poco carini nei confronti del loro beniamino mentre secondo loro, Selvaggia avrebbe dovuto stare più vicina al ragazzo.

La stessa Selvaggia, che ora è felicemente fidanzata con Luca Muccichini, ha spesse volte dichiarato di non aver voluto e potuto inviare messaggi di solidarietà per Francesco onde cadere nell’ipocrisia più totale. Lei e Francesco infatti, dopo la fine della loro storia d’amore, non sono di certo rimasti in buoni rapporti visto anche i problemi avuti con lui e dei quali la stessa Selvaggia ne ha parlato apertamente sui social.

Nelle scorse settimane tanti sono stati i commenti negativi indirizzati a Selvaggia e alcuni sono addirittura sfociati in insulti pesanti e minacce che hanno intaccato la salute della ragazza. “Vi prego di smetterla! Non riesco più sul serio. Mi sto ammalando” ha chiosato infatti la stessa Selvaggia chiedendo di mettere la parola fine a questo atteggiamento di odio nei suoi confronti.

Ad intervenire in sua difesa proprio Francesco Chiofalo che, preso possesso nuovamente del suo profilo Instagram, ha voluto parlare direttamente con i suoi fan chiedendo espressamente di non attaccare la sua ex fidanzata. “Quello che sto vivendo e che mi è successo non deve generare minacci e insulti verso bisogno…non c’è bisogno di prendersela con nessuno…l’odio è un sentimento negativo che non porta a nulla in queste circostanze vi prego fermatevi“.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se finalmente i detrattori finiranno di minacciare Selvaggia e tutta la sua famiglia concentrandosi invece sulla riabilitazione del loro beniamino Francesco che da ieri è stato infatti trasferito in una struttura apposita.