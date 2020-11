Selvaggia Roma si prostituiva? L’accusa shock dell’ex migliore amica

Neo concorrente del GF Vip 5, entrata nella casa di Cinecittà col preciso scopo di rivelare le sue tresche amorose con Enock Barwuah (che mentre ci provava con lei era già fidanzato con Giorgia) e con Pierpaolo Petrelli, che a sua volta si definisce un semplice amico, Selvaggia Roma in queste ore sta facendo parlare moltissimo di lei. E questo non va già alla sua ex migliore amica, Eliana Michelazzo.

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo erano intime come sorelle, per un certo periodo hanno anche vissuto assieme e la Roma ha difeso strenuamente la Michelazzo quando questa era sotto accusa per il Prati-gate (era la manager di Pamela Prati quando si è scoperto che Mark Caltagirone non esisteva e le nozze erano solo un’invenzione per ottenere un po’ di pubblicità gratuita).

Poi però hanno litigato e tra le due sono volate accuse pesantissime. Nella fattispecie, Eliana ha accusato Selvaggia – con tanto di denunce ai carabinieri – di averla derubata e diffamata. Ma non finisce qui. Ora che la ragazza si trova nella casa del “Grande Fratello Vip”, la Michelazzo, più arrabbiata che mai perché in televisione è stato dato spazio a una donna che secondo lei è una truffatrice e una poco di buono, ha deciso di vendicarsi.

Così ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio vocale a dir poco scioccante, nel quale si sente Selvaggia che dice: “Boom ho fatto bingo, sono una potente c***o, potente. Ancora ce devo t****à. Adesso lo sto seguendo, io sto andando con la mia macchina lui con la sua mi sta davanti. Comunque devo dire, non è manco brutto!”. La donna, dunque, starebbe per fare una serata a pagamento con un uomo potente e ricco, che alla fine, dice lei, non è neanche così male.

Non è la prima volta che Eliana Michelazzo accusa senza troppi fronzoli l’ex amica Selvaggia di prostituirsi – o comunque di essersi prostituita almeno una volta, come testimoniato dall’audio. E stavolta, per rendere ancora più chiaro il concetto espresso dall’audio in cui la voce di Selvaggia è inconfondibile, nella storia Instagram successiva l’ex manager di Pamela Prati ha messo una canzone dal titolo inequivocabile di z*****a.