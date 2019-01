Selvaggia Roma rompe finalmente il silenzio sull’ex Francesco Chiofalo e il suo tumore al cervello

Il 9 gennaio 2019, Francesco Chiofalo è stato sottoposto alla rimozione del tumore cerebrale che lo ha colpito. Attimi di apprensione non solo per i tantissimi fan che hanno seguito la sua vicenda ma soprattutto per i suoi familiari e amici che gli sono sempre stati accanto.

L’ultimo messaggio di ‘Lenticchio’ risale a ieri sera mentre, con la voce rotta dalla paura, ha annunciato di sperare di poter superare l’operazione e di tornare presto sul suo profilo Instagram per salutare tutti. Sono stati proprio i suoi genitori oggi ha scrivere proprio sui social le novità in merito alla difficile operazione “Francesco è entrato alle ore 9.00 in sala operatoria per l’asportazione chirurgica del tumore al cervello, l’operazione è molto lunga appena saremo a conoscenza dell’esito dell’operazione ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l’affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili“.

A rompere il silenzio nelle ultime ore anche l’ex fidanzata Selvaggia Roma che ha condiviso con lui l’avventura al reality estivo targato Canale 5 Temptation Island. Come ben sappiamo i due avevano deciso di rompere la loro relazione in malo modo finendo addirittura nel parterre di Uomini e Donne.

In molti hanno puntato il dito contro la ragazza romana etichettandola come insensibile perchè in queste settimane non ha mai speso una parola di conforto per ‘Lenticchio’ e oggi, è stata proprio lei a spiegarne il motivo. “Vorrei essere rispettata, perché dovrei fare una cosa contro voglia? Solo perché voi mi chiedete di farla? Dovrei essere falsa e fare una storia dicendo povero Fra? Ho parlato con mia madre, la mia famiglia, Luca! Ci dispiace a tutti. Ma di certo, non faccio una storia per accontentare voi”. Ha infatti dichiarato Selvaggia.

Convinta del suo atteggiamento l’ex di Chiofalo ha sottolineato altresì di aver ricevuto del male sia lei che la sua famiglia e che comunque ci sono pensieri e preoccupazioni delle quali si riserva di farne un annuncio pubblico. Noi intanto incrociamo le dita per Francesco sperando che la sua operazione vada bene.