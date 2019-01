Selvaggia Roma rabbiosa per un servizio di Mattino Cinque su Chiofalo: "Vergognatevi ho ricevuto anche minacce di morte"

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ha confessato su Instagram di aver un tumore benigno al cervello: l’intervento per l’asportazione chirurgica fortunatamente si è concluso nei migliore dei modi. L’ex fidanzata Selvaggia Roma è stata più volte attaccata dal web per non aver speso una parola su Francesco, per non aver rilasciato neppure una frase di incoraggiamento: la stessa si è difesa in più occasioni sostenendo di non sentirsi a suo agio nel palesare vicinanza all’ex compagno.

Selvaggia, snervata per la situazione creatasi, ha ribadito diverse volte di non percepirsi costretta a rivelare pubblicamente i propri pensieri. Questa mattina ha perso definitivamente la pazienza per un servizio mandato in onda da Mattino 5, quando ha visto il suo nome affiancato a quello di Francesco è esplosa: “Sono stufa! Vergognatevi voi!Sono stufa! Passare per una testa di ca… per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato” ha scritto su Instagram stories.

A seguire ha precisato: “Ero stata in silenzio proprio per non esprimere niente sul fatto, ma poi avete disturbato la mia vita con questo schifo. Vergognatevi voi! Ora è il caso di dar voce alla verità”.

Riguardo al medesimo servizio è intervenuto anche il fidanzato Luca Muccichini: “Sconcertato nel vedere chi arriva in televisione strumentalizzando un male.” Secondo l’istruttore di Krav Maga è inconcepibile puntare il dito su chi anela il silenzio, su persone che vogliono semplicemente dissociarsi perchè se parlassero farebbero emergere grandi verità.

Numerose volte la coppia ha narrato di una verità taciuta che, se venisse resa pubblica, potrebbe far mutare l’opinione del pubblico. Luca Muccichini ha reso noti alcuni dettagli su Chiofalo, concernenti il suo rapporto con la madre e con l’ex Selvaggia Roma, ed ha sostenuto che Francesco sta strumentalizzando la malattia tanto che il pubblico si sta facendo un’idea totalmente distorta di lui, una persona completamente diversa da ciò che appare.