Selvaggia Roma parla del tradimento di Francesco Chiofalo e attacca: "Più volte mi ha messo le mani addosso"

La notizia del tradimento di Francesco Chiofalo nei confronti di Antonella Fiordelisi con Aurora Ciorbi sta infiammando il gossip. A commentare questa situazione ci pensa anche Selvaggia Roma, ex fidanzata proprio di Lenticchio, in cui insieme hanno partecipato a Temptation Island in coppia.

Durante una diretta su Instagram, Selvaggia Roma rivela diessere stata tradita da Francesco Chiofalo: “Cornificava anche me con Aurora Ciorbi e mi ha messo più volte le mani addosso. La conosco, era l’amante di Francesco. Quando sono uscita da Temptation Island, io ero ancora innamoratissima di lui. Gli do un’altra opportunità, ma lui mi tradisce ancora. Io l’ho lasciato e ho rifrequentato il mio ex ragazzo. Lui mi fece passare come se io lo avessi tradito”.

Oltre a lei, rivela che anche un suo amico è stato picchiato da Chiofalo. A quando pare quindi la relazione tra la Ciorbi e Francesco Chiofalo dura da più di dieci anni, ma Selvaggia Roma fa intendere di averlo sempre perdonato per amore.

Le accuse non si fermano qui, poiché Selvaggia Roma dichiara che, prima della loro partecipazione a Temptation Island, la lasciò su un raccordo stradale, e venne soccorsa da un poliziotto. L’unico motivo per il quale non ha esposto denuncia era perché lo amava.

Infine, decide di parlare anche della malattia del suo ex fidanzato: “Quando è stato male io l’ho chiamato anche se mi aveva tradito, mi aveva messo le mani addosso e aveva augurato la morte a mia madre. Ma ha lucrato sulla sua malattia. Non ha mai avuto rispetto per niente e per nessuno. Dovrebbe disintossicarsi da tante cose e tornare il Francesco che ho conosciuto io, bellissimo”.

Come riporta il sito “Leggo“, durante la diretta interviene anche Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e dichiara che le bugie escono sempre fuori. I follower si scatenano immediatamente, e ricordano alla donna che lei stessa ha preso in giro tutti con la storia di Simone Coppi.