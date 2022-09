Selvaggia Roma, la terribile notizia: "Il cuore della nostra piccola non batteva più"

Ascolta questo articolo

Selvaggia Roma e Luca Teti hanno ricevuto la notizia che nessun genitore al mondo vorrebbe mai ascoltare. Durante una visita ginecologica di routine, i dottori si sono accorti che il cuoricino della piccolina non batteva più e, con immenso dolore, hanno dovuto comunicare il dramma alla coppia.

Solo poche settimane fa è stata proprio Selvaggia a rivelare alcuni timori a causa di un’infezione che poteva avere delle conseguenza drammatiche per la sua gravidanza. Purtroppo questi timori si sono rivelati fondati e la sua piccolina non è riuscita a sopravvivere.

Il drammatico annuncio di Selvaggia Roma

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci” con queste parole piene di disperazione, l’ex volto di “Uomini e Donne” ha comunicato il terribile fatto, pregando i suoi followers di rispettare questo momento di profonda disperazione.

Selvaggia e il suo compagno, il calciatore Luca Teti, attendevano con tanta ansia ed emozione la nascita della loro cucciola, e possiamo solo immaginare quanto dolore ora possano provare. Selvaggia era finalmente riuscita a trovare un po’ di pace e serenità con il suo Luca: “Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita” e ora insieme dovranno affrontare un periodo davvero difficile.

Soltanto una settimana fa Selvaggia ha dovuto sottoporsi ad un esame per accertamenti conseguenti ad un’infezione: “Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto“. E’ stato proprio allora che hanno scoperto anche il se**o del loro nascituro: “La nostra piccola“, ha comunicato su Instagram, facendo capire che sarebbe stata una femmina.