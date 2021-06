Selvaggia Roma in compagnia con l’attore de "La casa di carta"

Da sempre amante del mondo del cinema, il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di voler recitare, di diventare un’attrice famosa grazie alle sue doti di recitazione. Parliamo dell’influencer Selvaggia Roma. La ragazza infatti da qualche tempo ha deciso di darsi veramente da fare per realizzare il suo sogno.

Dopo la sua esperienza nel “Grande fratello Vip” in effetti della Roma si erano quasi perse le tracce e la ragione è molto semplice. Sembra infatti che l’influencer abbia iniziato dedicarsi seriamente nello studio di recitazione affidandosi alle mani esperte del regista teatrale Luciano Bottaro, insegnandole tutti trucchi e i segreti del mestiere.

Selvaggio Roma a pranzo con un noto attore de “La casa di carta”

Di recente però la Roma ha deciso di dare un piccolo indizio ai suoi tanti fan, dimostrando che c’è tanto che bolle in pentola ma che, per adesso, non può ancora dire nulla. La donna infatti ha postato una foto in cui viene ripresa insieme a Darko Perić, che noi tutti conosciamo grazie alla sua magistrale interpretazione di “Helsinki” nella famosa serie targata Netflix “La casa di carta“.

In molti hanno iniziato a chiedersi cosa ci facesse Darko in compagnia di Selvaggia, ma giusto di recente pare che Darko abbia affermato a “Io Donna” di essere alle prese con un film girato in Italia: “(…) Sono già immerso nel film che sto per girare a Roma in estate con un cast italiano“.

“E l’altro giorno con noi il my friend Darko“, solo questo come didascalia alla foto pubblicata dalla Roma, ma tutto lascia pensare tutto che la donna sia riuscita ad ottenere la parte nel film con Darko. Per adesso è ancora presto dare delle certezze, anche perché l’influencer non ha ancora dichiarato nulla apertamente. Non resta dunque che attendere qualche altro indizio prezioso rilasciato dalla Roma.