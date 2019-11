Selvaggia Roma: "Ho la pancia gonfia come i bambini africani"

Selvaggia Roma, ex protagonista di “Temptation Island”, ora influencer che conta più di 900.000 followers, in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per una gaffe che ha commesso recentemente, pubblicizzando uno dei tanti prodotti dimagranti presenti sul web. La Roma ha chiacchierato con un sorriso sulle labbra e con grande ironia, senza pensare che la sua frase avrebbe da lì a poco scatenato il web.

Selvaggia, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha pubblicato un video dove, mostrando la pancia a suo dire gonfia e scuotendo il barattolo contenente le pillole dimagranti, ha commentato: “Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il metabolismo! Ho una pancia! Avete presenti i bambini africani? Ecco… Io sto facendo quella fine“.

Le parole sono state pronunciate con ironia al fine di pubblicizzare uno dei tanti prodotti dimagranti la cui casa produttrice chiede l’aiuto ai personaggi noti sui social per incrementare le vendite. Per tale motivo il video è diventato virale ed ha fatto infuriare il web, che ha commentato criticando la nota influencer.

Tra i commenti: “Una battuta davvero infelice! Per farsi perdonare il compenso che le danno per pubblicizzare questi articoli dovrebbe mandarlo porprio a quei bambini con la ‘panza‘”, ma anche “Stupida“, “Vergogna” fino a “Purtroppo il cervello è l’unica cosa che non si può rifare“, con una palese frecciatina ai numerosi interventi estetici ai quali si è sottoposta la donna negli ultimi due anni.

Selvaggia, però, non sembrava essersi resa conto della gravità delle sue dichiarazioni tanto che, nelle stories successive, ha continuato a scherzare sul gonfiore della sua pancia che considera eccessivo: “Mi chiedono quando nascerà“. E mentre lei rideva, il video stava facendo il giro di Instagram e molti utenti stavano già animando la discussione sui vari canali. Ad oggi, la nota influencer, non ha ancora spiegato la sua gaffe, nè si è scusata per la sua triste affermazione.