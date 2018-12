Selvaggia Roma finisce all’ospedale assieme al fidanzato: "Mi hanno importunata!"

Non sembra essere un bellissimo periodo per Selvaggia Roma che, dopo l’annuncio da parte del suo ex Francesco Chiofalo riguardo il suo tumore cerebrale, sembra essere stata presa di mira non solo dagli hater ma anche da alcuni ragazzi fuori da una discoteca. L’ex concorrente di Temptation Island infatti ha fatto sapere qualche ora fa sul suo profilo Instagram di trovarsi in ospedale dopo essere stata importunata.

Ad avere la peggio sembra essere stato proprio il fidanzato della Roma che è dovuto rimanere in osservazione per tutti gli accertamenti del caso. Infatti la stessa, attraverso un video su Instagram, ha affermato che purtroppo c’era stata una lite fuori da una discoteca e giustamente il fidanzato Luca era intervenuto in sua difesa.

“Lui ha fatto di tutto pur di difendermi, ovviamente ne ha prese di santa ragione perchè, insomma, in sette contro due…” ha infatti chiosato la ragazza ancora preoccupata per le condizioni di salute del fidanzato. “Sta parecchio male e sono un po’ agitata, è normale” ha raccontato Selvaggia sempre sulla sua Instagram Story.

Oltretutto, sempre l’ex di Chiofalo ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan di essere in attesa di notizie certe da parte dei medici sulle reali condizioni di salute del fidanzato e infatti poco dopo è tornata sul suo profilo Instagram precisando “Niente, mi hanno fatto sapere che fra un po’ Luca uscirà, vi farò sapere le sue condizioni domani”.

In molti ora si stanno chiedendo se questo attacco personale nei confronti della Roma sia dovuto al suo comportamento verso Francesco Chiofalo e per non essere stata molto vicina a lui dopo l’annuncio choc della sua malattia. Nei giorni scorsi la stessa aveva chiesto espressamente a tutti i detrattori di smetterla con le critiche e le offese nei suoi confronti pubblicando anche uno screen shot delle ingiurie ricevute.