Selvaggia Roma è incinta, il commento dell’ex Francesco Chiofalo: "Mi ha augurato la morte, ma sono contento per lei"

Selvaggia Roma e Francesco “Lenticchio” Chiofalo hanno preso parte alla quinta edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. La loro avventura in Sardegna però non ha portato i risultati sperati, dal momento che ne sono usciti più in crisi di prima e per questo motivo hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo 5 anni di fidanzamento.

Ormai da questa relazione sono passati circa 5 anni, ma a volte entrambi provano a togliersi alcuni sassolini dalle scarpe. Negli ultimi giorni Selvaggia Roma ha annunciato ai fan di essere incinta, aspetta un figlio dal fidanzato e calciatore del Pomezia Calcio Luca Teti.

Il commento di Francesco Chiofalo

Immediatamente Chiofalo, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, lascia un commento in merito, rivelando che nonostante un durissimo attacco ricevuto dalla sua ex fidanzata è felice per lei: “La mia ex Selvaggia è incinta, a prescindere da tutto sono contento quando si mette al mondo una vita. Certo è che Selvaggia, quando ho avuto il tumore e sono stato male, pur di far parlare di sé è andata in giro a dirne di ogni, fece intendere che io meritavo la malattia“.

Ricorda poi la partecipazione della sua ex fidanzata al “Grande Fratello Vip”, rivelando come avrebbe cercato di impietosire il pubblico da casa raccontando di essere orfana, mentre per Francesco la sua ex fidanzata vivrebbe a 10 minuti dal padre e l’avrebbe visto proprio un mese prima della sua partecipazione nel reality.

Infine Francesco racconta un altro aneddoto piuttosto macabro del suo passato con Selvaggia: “Mi ha praticamente pubblicamente augurato la morte. Questo denota una grossa cattiveria soprattutto se la auguri a una persona che sta male. Ma non sono una persona rancorosa, le auguro tutto il bene del mondo, penso possa essere una buona madre. Le auguro tutto il bene del mondo”.