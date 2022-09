Selvaggia Roma contro le adozioni gay: "Un bambino deve avere due figure come una mamma e un papà"

Ascolta questo articolo

Selvaggia Roma ha ottenuto una buona popolarità in televisione per via della sua partecipazione a “Temptation Island” insieme al suo ex fidanzato Francesco “Lenticchio” Chiofalo. La loro relazione inizialmente riesce a superare le dure prove del reality ambientato in Sardegna, ma poi decidono di lasciarsi dopo due mesi da questa importante avventura.

Attualmente l’influencer ha ritrovato l’amore insieme al calciatore Luca Teti, con il quale sta insieme ufficialmente dal 2022. Tra l’altro nel luglio dello stesso anno ha anche annunciato ai suoi fan di essere incinta, confermando il tutto con tanto di video della prima ecografia sui social.

Gli ultimi attacchi ricevuti da Selvaggia Roma

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” è da sempre molto attiva su Instagram, ove risponde alle domande dei suoi fan. Negli ultimi giorni, come riportato anche dal sito “AdnKronos“, ha voluto dare un parere sulle adozione da parte di coppie dello stesso se**o, ricevendo numerose critiche a causa della propria contrarietà in merito.

“Ho tantissimi amici omosessuali, ma la pensano come me” afferma con decisione Selvaggia parlando delle adozioni per poi aggiungere: “Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno poi saranno loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio se**o”.

Tanti personaggi legati al suo mondo si sono scagliati su questa affermazione, in particolar modo Tommaso Zorzi che sempre su Instagram ha dichiarato: “Non mi posso sentir dire che un figlio deve avere una mamma e un papà quando quella mamma e quel papà che quel figlio l’hanno messo al mondo poi lo lasciano in un orfanotrofio. Vado fuori di testa. Comunque il dato preoccupante di oggi è che la fetta delle persone che è contraria è un pochino più spessa. Per il semplice fatto che prima c’era un pudore per tenersele per sé queste visioni un po’ retrograde”.