Selvaggia Roma attacca duramente Francesco Chiofalo: "Ci ha marciato e giocato, un angioma benigno non è morte!"

Dopo settimane di silenzio Selvaggia Roma è un fiume in piena e punta il dito contro Francesco Chiofalo e la sua malattia soprattutto dopo essere stata attaccata dai fan dell’ex tentatore di Temptation Island per non essergli stata accanto in un periodo così delicato. Stanca appunto dei continui detrattori ha voluto rispondere per le rime sul suo profilo Instagram – cancellando immediatamente il post – esprimendo il suo parere in merito all’esito dell’operazione.

“Non parlo per una persona che non fa altro che giocare su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è avere fatto storie e avere giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso” ha infatti chiosato la ragazza romana visibilmente furiosa. Secondo lei infatti, Chiofalo non avrebbe avuto nessun rispetto nei confronti di chi sta combattendo veramente contro un tumore maligno mentendo a tutti solamente per avere visibilità.

Selvaggia ha altresì postato un suo sfogo personale sempre sul suo profilo Instagram e pubblicato dal sito BitchyF.it. dove ha dichiarato: “Ho avuto morti in famiglia a causa di un tumore maligno. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso”. Inutile dire che anche queste sue affermazioni non sono di certo passate inosservate e immediatamente i tantissimi fan e follower di ‘Lenticchio‘ non hanno di certo perso tempo per difendere il loro beniamino.

Ancor di più ora considerando il fatto che Francesco è impossibilitato a rispondere sui social dal momento che per ben 24 ore dovrà stare in terapia intesiva prima di essere considerato del tutto fuori pericolo. Molti amici si sono riversati all’Ospedale San Camillo attendendo notizie in merito all’esito dell’operazione che per fortuna è andata bene.

Ora non ci resta altro che attendere una risposta direttamente da Francesco nella speranza che lui stesso possa fare chiarezza sulle illazioni rilasciate dalla sua ex Selvaggia ma soprattutto spiegando esattamente come sono andate le cose.