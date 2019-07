Selvaggia Lucarelli vince la causa in appello contro Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli ha vinto nel processo d’appello la causa contro Barbara D’Urso ed ha festaggiato pubblicamente con un tweet nel quale ha dichiarato: “Oggi ho vinto l’appello del processo Barbara D’Urso. Il fatto non costituisce reato”; nel tweet non sono mancate anche delle frecciatine alle conduttrice perché la Lucarelli ha anche aggiunto di non aver intenzione di fare comunicati stampa, come invece aveva fatto in passato la D’Urso, per far sapere di aver vinto una causa contro di lei, ma con un semplice post afferma di aver vinto il processo perché il fatto non costituisce reato.

I fatti ai quali la sentenza si riferisce risalgono al 2014, quando Barbara D’Urso fu invitata come ospite nel programma di Daria Bignardi “Le invasione barbariche” e durante la sua intervista la Lucarelli pubblicò un post su Twitter e Instagram con questo commento: “L’ applauso del pubblico delle invasioni alla D’Urso ricordava più o meno quello alla bara Priebke”.

Questo commento non passò inosservato e la nota conduttrice di canale 5 querelò l’opinionista per diffamazione. Nel processo di 1° grado, nel 2017, Selvaggia Lucarelli fu ritenuta colpevole del reato di diffamazione aggravata ai danni di Barbara D’Urso e fu condannata a pagare una multa di 700 euro più le spese legali; nelle motivazioni fu specificato che il post della Lucarelli era diffamatorio e basato su un tono offensivo.

Il legale della D’Urso dichiarò inoltre che l’opinionista non chiese mai scusa nel corso del processo alla conduttrice. Ieri invece la stessa Selvaggia Lucarelli ha reso noto che nel processo d’appello la sentenza è stata completamente ribaltata, ed il suo comportamento non è stato ritenuto diffamatorio ed è stata giudicata non colpevole perché appunto il fatto non costituisce reato.

Tuttavia i rapporti tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli continuano ad essere tesi ed entrambe non mancano di lanciarsi frecciatine a vicenda; inoltre la conduttrice Mediaset evita di nominarla nei suoi programmi, mentre molte volte la Lucarelli a “Ballando con le stelle” non ha evitato di fare battute riferendosi alla D’Urso.