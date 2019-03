Selvaggia Lucarelli tagliente sulle scuse di Fabrizio Corona alla D’Urso: "Tra un po’ chiederà scusa pure per il Vajont"

L’irriverente Selvaggia Lucarelli colpisce ancora. Questa volta non poteva mancare il suo tagliente e ironico commento circa le scuse di Fabrizio Corona alla D’Urso, in diretta su Canale 5. L’ex re dei paparazzi ha chiesto venia per l’increscioso avvenimento risalente al 2013, quando mise in copertina di una sua rivista il figlio della D’Urso facendo intendere che si stesse fumando una canna.

Dopo anni di guerra fredda, i due hanno deposto le armi e proprio il giorno dopo questo pacifico incontro, ecco arrivare lei, Selvaggia Lucarelli, con la sua tagliente ironia e sarcasmo a mettere un po’ di pepe in questo nuovo stato di calma, si spera non apparente.

In questa vicenda si sono riuniti due personaggi con i quali la Lucarelli ha avuto molti screzi in passato, ricordiamo le varie polemiche durante la scorsa edizione del “Grande Fratello“, condotto proprio dalla D’Urso, al culmine delle quali Selvaggia aveva indossato una maglia nel programma “Ballando con le stelle”, che la vede giudice, con la scritta “Con me gli sponsor restano“. Per quanto riguarda Corona, sono noti i vari attacchi e le querele tra i due: una su tutte, Selvaggia tempo indietro aveva accusato Corona di non aver rispettato il coprifuoco impostogli, particolare che avrebbe potuto rispedire l’ex re dei paparazzi in carcere.

Le parole della Lucarelli in merito alle scuse di Fabrizio Corona alla D’Urso

“Ora torna ospite dalla D’Urso dopo anni di maretta tra i due perché, come specificato dalla conduttrice, “Mi ha chiesto scusa”. Tra un po’ chiederà scusa pure per il Vajont e per la guerra di Abissinia e si farà tatuare “Sorry” sulla chiappa destra“, Con queste parole la Lucarelli commenta il momento in cui Corona si è scusato con la D’Urso.

Nel suo lungo post non si ferma a Corona, ma tira in ballo anche Riccardo Fogli e Alessia Marcuzzi, ribadendo che quest’ultima non ha saputo prendere una posizione durante messa in onda del video messaggio di Corona per Fogli: “Alessia Marcuzzi, una che l’ultima volta che ha preso posizione su qualcosa ha detto “Mamma, io la mia cameretta la dipingerei di rosa”, è stata crocifissa da spettatori e giornalisti per la mancata difesa a Fogli e dunque, nella puntata di lunedì, ha iniziato la diretta senza sigla, senza applausi, in un clima cupo da annuncio di attacco nucleare imminente”.

Infine termina con la sua solita e inconfondibile irriverenza che identifica tutti i suoi interventi: “Del resto, Fogli lo sa, non abbiamo mai trovato risposta al famoso quesito dei Pooh “Chi fermerà la musica”, speriamo arrivi almeno qualcuno che fermerà Corona, prima o poi. Ci accontenteremmo”.