Selvaggia Lucarelli smaschera Enrico Montesano: "La medicina ti ha salvato la vita". Ma lui minaccia querele

Non si placano le polemiche su Enrico Montesano. L’attore, che da mesi ormai ha sposato le teorie no-vax (ha partecipato anche a diverse manifestazioni), negazioniste e complottiste sul Covid-19, ha messo in discussione persino i vaccini, arrivando ad affermare che il sangue donato dai vaccinati si sarebbe coagulato e dunque sarebbe stato buttato.

Una notizia, questa, che gli sarebbe stata passata da una fonte anonima nell’Avis. Peccato che proprio l’Avis abbia smentito con forza la cosa, allarmata per le conseguenze che una simile bufala potrebbe generare tra chi si vaccina e poi dona il sangue. Non solo, perché ieri Montesano ha pubblicato sui social un video riguardante la morte per suicidio dello pneumologo Giuseppe De Donno, uno dei fautori della terapia del plasma autoimmune, mai accreditata dalla medicina ufficiale.

Selvaggia Lucarelli vs Enrico Montesano: botta e risposta sul Covid-19

Stando alle teorie del complottisti, sposate in pieno dall’attore, De Donno sarebbe stato fatto sparire per degli oscuri piani orditi dai poteri forti. Nel video, Enrico Montesano nominava diversi personaggi, tra cui Selvaggia Lucarelli. E così oggi la giornalista e opinionista ha deciso di intervenire. Lo ha fatto con un post durissimo con cui letteralmente smaschera Montesano.

“Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io” ha esordito la Lucarelli sul suo profilo Twitter. Ha così rivelato che: “Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”. Insomma, l’attore per primo si sarebbe curato con la medicina ufficiale, e ora chiede agli altri di non farlo.

Come prevedibile, il tweet della Lucarelli ha generato diverse reazioni tra cui quella indignata e furiosa di Montesano, il quale ha tuonato affermando che le parole della giornalista sono completamente false e che si tutelerà affidandosi alla giustizia. Ma questo non ha intimorito affatto la Lucarelli, che non solo ha ribadito la veridicità di quanto detto, ma ha anche sfidato l’uomo a vedersi pure in tribunale.