Selvaggia Lucarelli, la moglie di Viviani senza freni: "Squallida. Spari mer**a, altrimenti…"

“Le Iene” hanno portato sotto i riflettori di Italia Uno un fenomeno che sta dilagando sul web con, a volte, conseguenze tragiche. Stiamo parlando del catfishing, cioè dell’adescamento con profili social falsi di persone che vengono manipolate per scopi di lucro o per altri vili motivi.

La Iena Matteo Viviani ha curato il servizio riguardante la vicenda che ha visto come protagonista Roberto Zaccaria, il 64enne adescatore di Daniele 24 anni che una volta saputo che Irene – questo il nome dell’identità falsa che usava Zaccaria – non esisteva nella realtà, ha deciso il 23 febbraio dello scorso anno di togliersi la vita impiccandosi nella sua abitazione.

Viviani aveva poi intervistato proprio Zaccaria per le strade di Forlì e dopo la messa in onda di questo servizio, sembra che l’uomo abbia iniziato a sentire l’oppressione delle sue azioni e da lì l’insano gesto: anche Zaccaria si è tolto la vita. A commentare questa triste e assurda vicenda è giunta Selvaggia Lucarelli che non ha esitato a sparare a zero su Matteo Viviani e in generale sulla trasmissione di Italia Uno: “Sono due decenni che si assiste allo scempio che Le Iene fanno del giornalismo, che accettiamo le immagini di macchiette in giacca e cravatta all’inseguimento di persone per strada, sul proprio posto di lavoro, nelle proprie abitazioni private. La tv usata come manganello sui detrattori, da sempre. È per questo che quello che è accaduto in questi giorni – il suicidio di un uomo di 64 anni – protagonista di una brutta storia di catfishing ai danni di un 24enne che in seguito si è tolto la vita – dopo un servizio di Matteo Viviani e Marco Fubini – non stupisce affatto“.

Le dure parole della moglie di Matteo Viviani contro Selvaggia Lucarelli

Arriva ora l’attacco della moglie di Viviani, Ludmilla Radchenko, che spara a zero sulla Lucarelli, difendendo il marito e gridando a gran voce quanto l’intervento della giudice di “Ballando con le Stelle” sia stato inopportuno e fatto solo per accaparrarsi un po’ di notorietà e facili consensi: “Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di M su mio marito vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu VIVI di questo, altrimenti il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso“.

La moglie di Viviani descrive il marito come “l’uomo più corretto e affidabile di questa Terra“, precisando che nessuno loda quando si fa del bene, ma tutti sono pronti a puntare il dito quando qualcosa non va per il verso giusto: “Blu Whale? Ci sei andata in fondo, oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiverie e nel tuo veleno, digitando i tasti? Tu, che sei la “regina della Tv- spazzatura”, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la m**da. Perché se non lo facessi saresti INUTILE oltre a essere DISOCCUPATA”.