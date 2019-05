Selvaggia Lucarelli furiosa contro Barbara d’Urso: “Ripigliati!”

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso non sembrano trovare un punto d’incontro e dopo i tanti botta e risposta al vetriolo ecco che la giornalista ha affondato nuovamente la conduttrice di Live – Non è la D’Urso. A mandare su tutte le furie il giudice di Ballando con le Stelle è stato il tanto chiacchierato caso Pratiful.

Sia Selvaggia che Carmelita si stanno impegnando molto per carpire informazioni nuove e sondare le varie vicende con scoop interessanti e testimonianze molto importanti. Non più tardi infatti di qualche giorno fa, proprio Selvaggia è riuscita a strappare un’intervista a Pamela Perricciolo e a renderla nota attraverso le pagine de Il Fatto Quotidiano.

Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso in onda mercoledì 29 maggio, Barbarella intevistando Eliana Michelazzo, ha fatto riferimento a Donna Pamela ma soprattutto alla sua intervista rilasciata alla Lucarelli senza però citare la giornalista. Oltretutto alla stessa Selvaggia non è andato giù un passaggio in particolare ovvero il riferimento all’entrata al Grande Fratello di Vladimir Luxuria.

“Io non l’ho neanche letta l’intervista, ho dei pezzi. Io leggo il Fattoquotidiano.it, che mi piace molto, ma non leggo quello cartaceo“ ha chiosato la D’Urso durante l’intervista con Eliana. Immediata dunque la risposta di Selvaggia che, senza tanti peli sulla lingua, ha dichiarato: “Barbara, ascolta. La mia intervista è uscita solo sul cartaceo, non puoi averla letta sul sito del Fatto perché non è mai uscita sul sito. E comunque ne stai mandando in onda stralci in tutta la puntata. Dai, ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te. Grazie Vladi, riderò fino a ferragosto”.

In effetti la Perricciolo aveva spoilerato al giudice di Ballando, che Eliana e Barbara avevano un accordo per quanto riguarda l’entrata della Michelazzo al GF16 successivamente saltata a causa del veto di Piersilvio Berlusconi. Ecco dunque che, stando sempre a quanto riferito da Donan Pamela, in sostituzione della Michelazzo sarebbe stata scelta in corsa Luxuria.