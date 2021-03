Selvaggia Lucarelli è una furia con Barbara D’Urso: al centro della bufera la foto indecente della Monsè con la figlia

L’attrice Maria Monsè ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, uno scatto che ha attirato tantissime critiche. L’attrice insieme alla figlia Perla Maria, ancora minorenne è apparsa in una foto decisamente bollente. La Monsè ha mostrato molto la figlia in televisione negli anni, soprattutto grazie alle tantissime ospitate di Barbara D’Urso, che le ha fatte partecipare entrambe ai suoi programmi.

L’immagine ha lasciato tutti senza parole, data la giovane età della ragazza. Piogge di critiche sono arrivate e anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha detto la sua. La Lucarelli si è pubblicamente scagliata contro Barbara D’Urso, accusandola di ospitare la Monsè nelle sue trasmissioni insieme alla figlia minorenne, anziché fermarla.

Selvaggia ha ripostato la foto della Monsè con la figlia, nel suo profilo Instagram e ha citato proprio la D’Urso. Questo l’attacco della giornalista ad indirizzo della conduttrice campana: “Qualcuno dovrebbe fermare questa donna. Anziché invitarla in tv con la figlia 14enne che non ha colpe. Capito Barbara d’Urso? C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. Chiunque difenda la tv della d’Urso in un paese serio dovrebbe dimettersi, a pensarci bene“.

Ovviamente la Lucarelli ha attaccato anche la Monsè, ricordando come la donna abbia addirittura portato la figlia dal chirurgo plastico, quando aveva solo 15 anni, sottoponendola a delle punturine per rimodellare il naso troppo ingombrante. La ragazzina sogna un futuro nel mondo dello spettacolo come la mamma e sicuramente quest’ultima sta facendo di tutto per introdurla anche con l’ausilio della D’Urso.

Dopo le pesanti accuse mosse dalla Lucarelli, né la Monsè né la D’Urso sono uscite allo scoperto. Soprattutto la conduttrice è abituata ad essere bersaglio degli attacchi della giornalista. Di recente, la giurata di “Ballando con le stelle”, si è addirittura scagliata contro Nicola Zingaretti che aveva difeso la D’Urso e la sua trasmissione “Live- non è la D’Urso”.