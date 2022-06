Selvaggia Lucarelli distrugge Fedez sui social: "Deve smetterla di…"

Ascolta questo articolo

Selvaggia Lucarelli è nota per le sue posizioni sempre piuttosto schiette e dirette. Salita alla ribalta nei primi anni 2000 con il suo blog ‘Stanza Selvaggia’, il suo stile pungente non è passato inosservato e si è fatta strada anche nel panorama radiofonico e televisivo. Ancora una vota non si è tirata indietro a sollevare una nuova polemica, questa volta a finire nel suo mirino è stato il cantante Fedez.

Di recente il noto cantante aveva reso pubblici degli audio particolarmente toccanti, quelli della seduta dal suo psicologo poco dopo che gli fu diagnosticato il brutto male. In un post pubblicato sui propri canali social, la nota opinionista ha voluto punzecchiare su questo punto il noto cantante: ecco perchè.

Le frecciatine della Lucarelli

Da quando ha ricevuto quella nefasta diagnosi, Fedez ha voluto condividere con i fan qualsiasi novità in merito suo stato di salute. La sua era stata una scelta deliberata, rendendo pubblica la sua malattia il rapper intendeva infondere coraggio a quanti si sarebbero trovati nelle sue stesse condizioni. A distanza di mesi da quei brutti momenti e dall’intervento, ha deciso di pubblicare anche gli audio delle sue sedute di psicoterapia a ridosso della diagnosi, dove Fedez si lascia andare ammettendo di aver paura di andarsene di lasciare la propria famiglia.

Questa scelta di divulgare ogni aspetto della sua vita privata non è affatto piaciuto alla Lucarelli che, con un post su Instagram, ha così commentato: “No. Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non é normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di usare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/ incapacità patologica di conservare una sfera privata”.

Per la nota opinionista il fatto che Fedez sapesse di registrarsi ha inevitabilmente inficiato la genuità del suo percorso terapeutico, rendendolo sostanzialmente falsato. Al momento il rapper non ha ancora replicato alle accuse niente affatto velate della Lucarelli, forse per evitare l’ennesima polemica innescata da una ‘professionista’ del genere.