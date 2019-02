Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara dal suo ex marito "bifolco". Maxi Lopez replica: "Ne ho da raccontare su di loro"

Selvaggia Lucarelli nelle scorse settimane ha usato bellissime parole nei confronti di Wanda Nara scatenando così le ire dell’ex marito Maxi Lopez ora attaccante del Vasco de Gama. La giornalista infatti aveva puntato il dito contro il calciatore quando nel 2013, serafico, aveva duramente chiosato contro la sua ex asserendo ”Chi vuoi che ti si prenda, con tre figli”.

Eppure la Nara è riuscita a risollevarsi totalmente visto che ha trovato un nuovo amore con il quale sembra aver raggiunto quella felicità perduta. Proprio per questo, Selvaggia Lucarelli, ha voluto sottolienare quanto proprio a Wanda, le donne dovrebbero intitolare una di quelle rassegne letterarie in cui si leggono cose di Simone de Beauvoir, di Sibilla Aleramo e di tutte quelle donne simbolo della lotta al patriarcato.

“È una delle figure più rivoluzionarie nel mondo femminile dell’ ultimo secolo. Altro che Asia Argento. Wanda si prende tutto, non rinunciando a nulla. Non sparisce dalle cronache e dal gossip, non si nasconde, non obbedisce alle regole scolpite sul pallone secondo le quali la donna del calciatore deve fare un passo indietro e andare a fare la spesa con la borsa Chanel o prendersi pure uno schiaffo se ha un anelito di libertà (vedere alla voce “moglie di Insigne)” ha confermato la giurata di Ballando.

Purtroppo però non è tardata ad arrivare la risposta proprio di Maxi Lopez che sul suo profilo Twitter ha attaccato duramente la giornalista asserendo che la stessa spara solamente cavolate “Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight” riferendosi appunto a Selvaggia e alle sue presunte notti brave in quel di Milano.

A tal proposito la stessa Lucarelli, non si è fatta intimorire ma anzi è passata al contrattacco mettendo a tacere le illazioni di Maxi Lopez e replicando in maniera del tutto ironica “Vorrei conoscere qualcosa in più delle mie famose notti nella movida milanese, ma temo lui non ne sappia molto, visto che a Milano il ragazzo ha giocato (poco e male) 5 mesi. Mi sento già dentro Il Segreto, comunque”.