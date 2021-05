Selvaggia Lucarelli denunciata da un’ex naufraga de "L’isola dei famosi"

Selvaggia Lucarelli ha da sempre manifestato i suoi pensieri. Spesso la giornalista è stata attaccata, ma lei imperterrita va dritta al punto non risparmiandosi mai e attaccando quando c’è da attaccare. Qualsiasi argomento si tocchi, dalla politica alla cronaca, dall’attualità e anche alla televisione, Selvaggia è sempre pronta a dire la sua.

Tra i tanti commenti da parte della Lucarelli, spicca anche quello in merito alla partecipazione di Daniela Martani all’edizione in corso de “L’isola dei famosi”. La Martani, riguardo alla condizione Coronavirus, è sempre stata etichettata come una no vax e per tale ragione, quando è stata ingaggiata da Mediaset per partecipare al reality della sopravvivenza, è stata sommersa da critiche.

Sia l’ex gieffina che la rete del Biscione sono stati presi di mira. Anche la Lucarelli ha duramente attaccato tale scelta e la Martani ha reagito denunciandola. “BlastingNews” ha intervistato Daniela e l’ex naufraga ha spiegato cosa non le è andato giù. Nello specifico la donna ha dichiarato che la sua posizione ha contribuito tantissimo alla sua eliminazione dal gioco.

Sul conto della Lucarelli ha invece dichiarato: “Penso che ognuno sia libero. Fuori mi è stata fatta una guerra, in particolare da Selvaggia Lucarelli che ho denunciato perché è diffamazione pura: mi attribuisce delle frasi che non ho mai detto. Sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione pubblica in cui abbia detto di essere no vax“.

La Martani ha replicato di non essere no vax, ma anche se lo fosse non può essere impedito a una persona di partecipare a un programma, solo perché il suo pensiero è differente rispetto a quello corrente, generale. La Lucarelli all’epoca aveva pesantemente attaccato Mediaset, dichiarando che l’azienda doveva vergognarsi proprio perché aveva scelto la Martani. Daniela oggi ha denunciato la giornalista. Selvaggia replicherà? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi in merito alla faccenda.